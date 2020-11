Noorwegen ontvangt 3-0 nederlaag; slecht nieuws voor Noord-Ierland

De UEFA heeft Noorwegen een reglementaire 3-0 nederlaag toegekend na de afgelasting van de wedstrijd tegen Roemenië van zondagavond. Door dat resultaat heeft Roemenië nu zeven punten verzameld en degradeert Noord-Ierland uit Divisie B van de Nations League. Weliswaar treedt Noord-Ierland woensdagavond om 20.45 uur aan tegen Roemenië, maar het land heeft nu zes punten achterstand op de nummer drie.

De Noorse voetbalbond (NFF) heeft vijf dagen te tijd om nadere toelichting te vragen van de UEFA en zal vervolgens besluiten of er beroep wordt aangetekend tegen de uitspraak. Het duel tussen Roemenië en Noorwegen ging niet door, omdat de overheid van Noorwegen niet toestond dat de voetballers naar Boekarest vlogen. De selectie van bondscoach Lars Lagerbäck moest van het ministerie van Volksgezondheid in quarantaine blijven na een positieve coronatest van aanvoerder Omar Elabdellaoui, A-international van Galatasaray.

De quarantaine is nog steeds gaande, waardoor Noorwegen deze week een volledig nieuwe selectie samenstelde voor het duel met Oostenrijk van woensdagavond. Als Noorwegen die wedstrijd met 1-2 wint, of met een groter verschil, dan neemt het de bovenste plaats over van Oostenrijk en lijkt een hoger beroep niet nodig. Het verschil tussen beide landen bedraagt momenteel drie punten; het onderling resultaat is bij een gelijke stand beslissend.

Vorige in de week ging de oefeninterland van Noorwegen in Oslo tegen Israël ook al niet door. Enkele uren voor de aftrap verboden de Noorse autoriteiten het duel nadat een Israëlische speler positief was getest. Overigens kent de nieuwe selectie van Noorwegen drie spelers uit de Eredivisie: Hakon Evjen (AZ), Jörgen Strand Larsen (FC Groningen) en Sondre Tronstad (Vitesse).