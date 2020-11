Eindhovens Dagblad: AS Roma houdt na aanstelling interesse in De Jong

AS Roma heeft Tiago Pinto aangesteld als nieuwe algemeen directeur, zo maakt de club uit de Serie A woensdagavond bekend via de officiële kanalen. De afgelopen dagen werden onder meer technisch manager John de Jong van PSV en technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord genoemd als mogelijke nieuwe directeurs van de club. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International is De Jong nog steeds in beeld.

De krant meldt dat Pinto als een soort 'directievoorzitter' zal optreden bij zijn nieuwe club en dat de bedoeling, in ieder geval 'tot voor kort', is dat Pinto een technisch directeur bij zich krijgt. Voor die functie is De Jong nog in beeld. "De Jong zelf heeft nog niet gereageerd op de situatie, maar ingewijden bevestigden eerder al dat de interesse van Roma concreet is", schrijft het Eindhovens Dagblad. Over Arnesen wordt door de Nederlandse media niet gerept; La Gazzetta dello Sport en Il Messaggero noemden de directeur van Feyenoord zondag als kandidaat.

De pas 36-jarige Pinto is sinds 2017 werkzaam bij Benfica als directeur. "Gedurende zijn dienstverband bij Benfica heeft de club de rijke traditie voortgezet van de ontwikkeling van jeugdspelers, die nu voor de grootste clubs in Europa spelen", schrijft AS Roma in het persbericht. I Giallorossi zijn erg blij met het jawoord van Pinto. "Tiago is een wereldtalent", stelt de nieuwe eigenaar annex voorzitter Dan Friedkin. "In onze gesprekken werd duidelijk dat hij toegewijd is, vooruit denkt, en bovenal beschikt over een winnaarsmentaliteit die past bij AS Roma."

"We zijn ervan overtuigd dat hij met zijn bezieling, ethische waarden en zijn staat van dienst op het gebied van het herkennen en ontplooien van talenten, kan bijdragen aan het bereiken van onze ambities. We willen met AS Roma meedoen om de prijzen op de hoogste niveaus in Italië en Europa", aldus de Amerikaanse eigenaar. Pinto zelf zegt erg gelukkig te zijn met zijn nieuwe baan. "Het is een heel bijzondere tijd voor de club", doelt hij op de recente overname door Friedkin. "Het was moeilijk om Benfica te verlaten, gezien alles wat we hebben bereikt. Maar de kans om me aan te sluiten bij een AS Roma in opmars, en de mogelijkheid om bij te dragen aan het momentum, kon ik niet laten schieten. Ik zal Benfica altijd dankbaar zijn voor het vertrouwen dat de club in me heeft getoond."