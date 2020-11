Klaassen steunt ploeggenoot: ‘Maar voetballen hoef ik hem niet te leren’

Davy Klaassen is blij met zijn terugkeer bij Ajax. De 27-jarige middenvelder kwam afgelopen zomer na een periode van drie jaar in het buitenland terug in Amsterdam en knokte zich direct in de basis. Klaassen ging weg als nummer tien, maar wordt door trainer Erik ten Hag nu vooral ingezet als controlerende middenvelder. "Dat bevalt goed", zegt Klaassen tegenover Ajax TV.

Klaassen speelde bij zijn vorige club Werder Bremen ook al in een wat meer verdedigende rol op het middenveld. "De controlerende positie is wel een van de dingen waarin ik veel beter ben geworden in het buitenland, zeker in Duitsland", vervolgt Klaassen. "Ik denk dat het alleen maar goed is dat ik ook op die positie kan spelen, maar ik denk, zoals je tegen Fortuna Sittard (5-2 winst) zag, dat ik ook nog steeds op tien kan spelen." Tegen de Limburgers was Klaassen goed voor twee doelpunten, waarvan een uit de rebound, nadat hij de strafschop op de paal had geschoten.

Bij Ajax vormt Klaassen doorgaans het controlerende blok op het middenveld met Ryan Gravenberch. Klaassen ondersteunt zijn achttienjarige ploeggenoot waar mogelijk. "Ik praat wel veel met hem en probeer hem ook in het veld veel te sturen. Als je jong bent, ben je toch meer op jezelf gefocust. Dan is het lekker als andere jongens met je bezig zijn en je proberen te helpen. Voetballen hoef ik hem niet meer te leren, want dat kan hij wel. Ik denk dat het belangrijk is dat je als middenveld elkaar coacht." Klaassen denkt dat hij en Gravenberch elkaar goed aanvullen. "Al denk ik dat de afstemming nog wel wat beter kan. Het moet groeien. Daar zijn we elke dag mee bezig, daar werken we aan."

Klaassen hoort vaak dat mensen het gevoel hebben dat hij nooit weggeweest is bij Ajax. "Ik kan me voorstellen dat mensen dat zeggen, maar voor mijn gevoel ben ik toch wel even weggeweest. Als je terugkomt zijn er toch wel wat dingen weer anders, maar ik voel me goed, ik speel lekker, dus ik heb niet het gevoel alsof ik veel aanpassing nodig heb. Er zijn heel veel mensen bij Ajax die er toen al werkten en er nog steeds zijn, maar ook veel nieuwe. Het voelt toch wel als een soort warm bad, als thuiskomen."