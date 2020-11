Hans Kraay junior: ‘Feyenoord heeft een megaklapper gemist’

Hans Kraay jr. is een groot liefhebber van de Keuken Kampioen Divisie. In de afgelopen jaren deden veel voetballers ervaring op in de eerste divisie en in gesprek met verslaggever Mounir Boualin van Voetbalzone vertelt hij dat toptransfers zoals die van Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en Matthijs de Ligt hier het gevolg van zijn.

Mounir Boualin is freelance voetbalvlogger, videojournalist en presentator. Voor Voetbalzone maakt hij onder meer interviews rond wedstrijden.