V/d Vaart over Oranje-international: ‘Geen nummer tien waar ik graag naar kijk’

Rafael van der Vaart kan zich voorstellen dat Donny van de Beek in de toekomst in een minder aanvallende rol komt te spelen. Van der Vaart zegt in de VARA Gids dat de middenvelder van Manchester United niet het type nummer tien is waar hij van houdt en voorziet voor Van de Beek een soortgelijke transformatie als Davy Klaassen heeft doorgemaakt.

Ajax nam Klaassen in de zomerse transferperiode over van Werder Bremen. "Ik ben enthousiast over de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt", zegt Van der Vaart. "Ik vind hem een ‘type Mark van Bommel’, vooral als hij nog iets gemener wordt. En dat bedoel ik in positieve zin. Klaassen ging weg bij Ajax als een nummer tien en komt terug als een controlerende middenvelder, die nog steeds z’n doelpunten maakt. Dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Wat in de Champions League vooral opviel, was dat Klaassen, heel normaal, de bal naar de goede kleur speelde. Dat stak scherp af bij de onrust van anderen."

Van der Vaart gelooft dat ook Van de Beek, die bij Manchester United nauwelijks aan spelen toekomt, een dergelijke transformatie kan ondergaan. Van de Beek moet in het Nederlands elftal Georginio Wijnaldum voor zich dulden op de nummer tienpositie, terwijl tegen Bosnië-Herzegovina (3-1 winst) Klaassen als controlerende middenvelder de voorkeur kreeg boven hem.

Volgens Van der Vaart zijn Van de Beek en Jurgen Ekkelenkamp van Ajax vergelijkbare types. "Van de Beek en Jurgen Ekkelenkamp zijn lopende nummer tienen, zoals dat heet", zegt de voormalig Oranje-international. "Zij moeten de bal voor hun voeten krijgen en ’m erin peren. Maar als ze dat niet doen, kan het zomaar gebeuren dat ze drie balcontacten per helft hebben. En dat is niet de nummer tien waar ik graag naar kijk. Wat ik wil zeggen, misschien zijn Van de Beek en Ekekelenkamp, net als Klaassen, ook wel meer controlerende middenvelders."