Özil gooit olie op het vuur na Duitse afgang: ‘Tijd om hem terug te halen’

Dat Duitsland dinsdagavond volledig van het veld werd gespeeld door Spanje (6-0), is natuurlijk ook Mesut Özil niet ontgaan. De aanvallende middenvelder van Arsenal, zelf goed voor 92 wedstrijden voor die Mannschaft, mengt zich zoals wel vaker op Twitter in de discussie.

Het verdedigingsduo Niklas Süle en Robin Koch maakte tegen Spanje geen sterke indruk, en Özil denkt de oplossing in handen te hebben. "Tijd om Jérôme Boateng terug te halen", schrijft Özil op Twitter, gevolgd door een Duits vlaggetje en een tag van de Duitse voetbalbond. Boateng speelde tussen 2009 en 2018 76 interlands, maar wordt sinds twee jaar niet meer opgeroepen door bondscoach Joachim Löw. De 32-jarige mandekker is bij Bayern München nog altijd een gewaardeerde kracht die regelmatig in de basis speelt.

Na de afgang tegen Spanje werd de roep om de terugkeer van Boateng, maar ook Thomas Müller en Mats Hummels groter in Duitsland. Löw, wiens toekomst volgens BILD aan een zijden draadje hangt, werd na afloop gevraagd naar de drie voormalige steunpilaren van Duitsland, maar wilde niet ingaan op hun situatie. "We geloven in de spelers die we hebben", aldus de bondscoach tegenover Sport1. "Vanavond hebben we gezien dat de ontwikkeling van het team niet op het niveau is waarop we dachten te zijn." Duitse media melden woensdag dat de DFB heeft besloten om Löw niet te ontslaan.

Ook oud-speler Dietmar Hamann mengt zich in de discussie. "Als Löw ervan overtuigd is dat hij beter af is zonder Boateng, Müller en Hummels, dan moet hij het laten zien", aldus de 59-voudig Duits international tegenover Sky Deutschland. "Ik heb het gevoel bij Löw dat hij meer er geschreeuwd wordt om een terugkeer van die spelers, hoe minder snel hij het zal doen. Hij lijkt erg eigenwijs. Maar mocht hij het doen, dan lijdt hij geen gezichtsverlies, het zou juist een teken van kracht zijn."

Ook Manuel Neuer, die tegen Spanje dus zes doelpunten om de oren kreeg, gelooft in een terugkeer van het drietal. "Ze kunnen ons alle drie helpen, dat hebben ze vaak genoeg bewezen in het verleden", aldus de 96-voudig international tegenover BILD. "En geen van drieën heeft bedankt voor het Duitse elftal. Ik begrijp dat dit nu een nationale discussie is, maar laten we afwachten hoe dingen zich ontwikkelen. Het blijft de beslissing van de bondscoach."