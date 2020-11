Voormalig doelman en keeperstrainer Pim Doesburg (77) overleden

Pim Doesburg is op 77-jarige leeftijd overleden, zo is bevestigd door zijn oude club Sparta Rotterdam. De oud-keeper kwam acht keer uit voor het Nederlands elftal en speelde voor Sparta en PSV in totaal 687 wedstrijden in de Eredivisie. Na zijn actieve loopbaan als keeper was hij jarenlang keeperstrainer bij Feyenoord en het Nederlands elftal.

De geboren Rotterdammer speelde in de jeugd bij Sparta Rotterdam, brak door op Het Kasteel en haalde het Nederlands elftal. In 1967 maakte Doesburg de overstap naar PSV, de club waar hij vier jaar zou blijven. Hij keerde terug naar Sparta en bleef daar tien jaar lang keeper van de hoofdmacht. In 1980 maakte hij voor de tweede keer de overstap naar PSV en speelde daar tot aan het einde van zijn loopbaan. Doesburg kwam tot 687 Eredivisie-wedstrijden en is met dat aantal recordhouder.

Na zijn loopbaan als keeper ging hij aan de slag als keeperstrainer bij Sparta Rotterdam. Diezelfde functie vervulde hij later bij Feyenoord, terwijl hij korte tijd hoofdtrainer was bij de Rotterdamse amateurclub Neptunus. In 1990 werd hij toegevoegd aan de technische staf van het Nederlands elftal. Daar werd hij in 2000 opgevolgd door Frans Hoek. Doesburg bleef tot 2007 keeperstrainer bij Feyenoord en werd daar uiteindelijk vervangen door Patrick Lodewijks. Doesburg stond in Rotterdam bekend om zijn sportzaak Sporthuis Pim Doesburg, die in mei van dit jaar failliet werd verklaard.

"Sparta Rotterdam treurt om het verlies van één van de grootste Spartanen uit de clubgeschiedenis en zal Pim ontzettend missen. De club wenst zijn vrouw, nabestaanden en anderen in zijn omgeving ontzettend veel sterkte toe met dit verlies", aldus een statement op de clubwebsite van Sparta. "De vlaggen van Het Kasteel hangen halfstok en zondag zal de club in de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag met rouwbanden spelen en is er één minuut stilte ter nagedachtenis aan Pim Doesburg."