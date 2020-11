Dessers spreekt opvolger moed in met gevleugelde uitspraak Van Nistelrooij

Cyriel Dessers kroonde zich vorig seizoen ondanks de coronacrisis tot gedeeld topscorer van de Eredivisie. De vijftien doelpunten leverden hem een fraaie transfer op richting Racing Genk, dat de aanvaller voor vier miljoen euro overnam van Heracles Almelo. Dessers had gehoopt op een flitsende start bij zijn nieuwe werkgever, maar het pakte de afgelopen maanden allemaal even wat anders uit in Genk.

"Het was onrustig de afgelopen maanden. Met drie verschillende trainers (Hannes Wolf, Jess Thorup en John van den Brom, red.) is het steeds aanpassen en wennen", verzucht Dessers in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. "Ik kwam hier om eerste spits te zijn, maar raakte geblesseerd. Paul Onuachu kwam erin. Hij doet het fantastisch, alle ballen gaan erin bij hem. Dan rest mij niets anders dan geduld te hebben."

Dessers zit dit seizoen dus geregeld op de bank bij Racing Genk, dat in 2019 nog kampioen werd en afgelopen seizoen uitkwam in de Champions League. "Het is een topclub, de concurrentie is groot, dus ik weet hoe het kan gaan. Ik ben er niet boos over", blijft de voormalig spits van NAC Breda, FC Utrecht en Heracles optimistisch naar de toekomst kijken. "Ik hou er ook niet van om alleen aan de korte termijn te denken. Ik heb me voorgenomen dat ik in mijn eerste seizoen de rust bewaar en in het tweede een gooi doe naar de titel van topscorer."

Heracles is niet langer zijn werkgever, maar Dessers volgt de club nog steeds op de voet. "Dat Heracles het niet goed doet, vind ik wel meevallen. Vorig jaar hadden we na vier duels nog maar twee punten. Ze moeten niet gaan panikeren, ook de spitsen niet", zo geeft hij als advies mee. Dessers hoopt dat Adrian Szöke en zijn opvolger Sinan Bakis het snel beter zullen doen voor Heracles. "Ruud van Nistelrooij zei eens dat scoren net een ketchupfles is: als de eerste is gevallen, komt de rest vanzelf." Bakis kwam tot dusver tot één doelpunt in acht optredens namens Heracles.

Voor Dessers is het nu zaak om Van den Brom te overtuigen van zijn kwaliteiten. Het tweetal heeft een gezamenlijk verleden bij FC Utrecht, al duurde de samenwerking slechts drie weken. "Dat was net voor ik naar Heracles ging", aldus Dessers, die in Genk te maken heeft met dertien internationals tijdens deze interlandperiode. Concurrent Onuachu, wél opgeroepen voor Nigeria, hoort ook tot dat rijtje. "De vorige keer zijn Paul en ik samen gegaan, dit keer ben ik niet opgeroepen. Dat begrijp ik wel. Ik hoop en ga ervan uit dat ik er in de toekomst weer bij zit. Genk heeft me gehaald met een plan, dus wat dat betreft ben ik benieuwd hoe het de komende tijd gaat."