Heracles is er vroeg bij en presenteert tenues voor 2021/22

De huidige voetbaljaargang is nog in volle gang, maar Heracles Almelo heeft woensdagochtend al de verschillende tenues voor het seizoen 2021/22 officieel gepresenteerd. Het thuisshirt heeft de bekende witte en zwarte banen, met de naam van hoofdsponsor Asito pontificaal op de voorkant. Wat betreft het uitshirt is door Heracles gekozen voor een tricot met lichtblauwe, donkerblauwe en zwarte tinten.

Via een ontwerpwedstrijd kwam de keuze voor de shirts van volgend seizoen tot stand. Heracles-supporters kregen de gelegenheid om hun ontwerpen op te sturen naar de club. Seizoenkaarthouders, businessclubleden, fankaarthouders, Herakids en leden van #TeamZwartWit mochten afgelopen week hun stem uitbrengen, zo meldt Heracles woensdag in het persbericht. Na het tellen van de stemmen is uiteindelijk gekozen voor thuisshirt drie en uitshirt drie.

Het nieuwe thuisshirt van Heracles.

Voor zowel het thuis- als het uitshirt waren er voor de supporters van Heracles vier opties. In het geval van het uittenue kon er naast blauw ook worden gekozen voor de kleur groen en lichtblauw. Beide varianten kregen echter te weinig stemmen van de achterban van Heracles. Kledingsponsor Acerbis zal de nu de winnende inzendingen verder gaan uitwerken, voegt de club uit Almelo daaraan toe.

Het nieuwe uitshirt van Heracles.