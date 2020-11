Harde maatregel laat KNVB niet onberoerd: ‘Heel grote teleurstelling’

De TOTO KNVB Beker krijgt vanwege de aanhoudende coronacrisis een andere invulling. Door de maatregelen van de overheid kunnen amateurclubs tot december niet spelen, wat de KNVB heeft doen besloten om de 26 overgeleven amateurverenigingen uit het bekertoernooi te halen. Bij de leiding van de Nederlandse voetbalbond heerst vooral teleurstelling over de drastische maatregel.

"Dit is absoluut een heel grote teleurstelling", verzucht directeur betaald voetbal Eric Gudde woensdagochtend in een reactie op de website van de KNVB. "Het is juist de charme van het bekertoernooi dat amateurclubs zich ten koste van profclubs als cupfighters kunnen ontpoppen. Het verder doorschuiven van de eerste en tweede bekerronde naar de tweede competitiehelft is niet mogelijk door de krappe speeldagenkalender van het betaald voetbal."

"Om het bekertoernooi dit seizoen uit te spelen, is het daarom helaas noodzakelijk om alleen met de betaaldvoetbalclubs door te gaan", licht Gudde de ingrijpende maatregel verder toe. "Maar ook bij die clubs rijzen de problemen. We gingen ervan uit dat we een half seizoen zonder publiek moesten spelen en die deadline nadert zonder perspectief op zelfs maar het mogen onderzoeken van oplossingen. Zonder stadionbezoeken valt bij die clubs zo’n zestig procent van de omzet weg, dat is gewoon niet lang vol te houden." Naast Gudde is ook directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee niet gelukkig met de huidige gang van zaken, al weet de bestuurder ook dat er weinig mogelijkheden zijn vanwege de coronacrisis.

"Hoe onvermijdelijk dit opgelegde vertrek uit het bekertoernooi ook is, het is opnieuw een zware klap voor het amateurvoetbal", treurt Van der Zee. "In de TOTO KNVB Beker kunnen de amateurverenigingen zich meten met betaaldvoetbalclubs. Buiten sportieve successen kan dat in moeilijke tijden ook een welkome financiële bijdrage opleveren. Rest ons nu niets meer dan vooruit te kijken. We hopen dat de amateurs zo snel mogelijk weer normaal mogen trainen."

Almere City FC, PEC Zwolle, FC Volendam, MVV Maastricht, Willem II, FC Groningen, NEC en Vitesse zijn al door naar de tweede bekerronde, aangezien deze clubs in de eerste ronde zouden aantreden tegen een amateurclub. De KNVB benadrukt overigens wel dat de 26 verbannen amateurverenigingen volgend seizoen sowieso mogen deelnemen aan het bekertoernooi. Daarnaast zal voor deze clubs worden gekeken naar een financiële tegemoetkoming.

De loting voor de tweede ronde in de TOTO KNVB Beker vindt zaterdag plaats, met deelname van 23 profclubs. Naast de voornoemde clubs die zich vanwege het wegvallen van de amateurverenigingen hebben geplaatst zijn dat de elf clubs die wisten te winnen in de eerste ronde. Daar komen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV nog bij. Er is een oneven aantal clubs bij de loting en negen teams zullen derhalve worden vrijgeloot. In totaal worden er zeven duels afgewerkt in de tweede bekerronde. Op deze manier blijven er zestien ploegen over voor de achtste finale. Naar Europese verplichtingen zal overigens niet worden gekeken bij de loting. De wedstrijden in de tweede ronde worden op 15, 16 en 17 december afgewerkt, de achtste finales staan voor 19, 20 en 21 januari 2021 op het programma.