‘Real Madrid breekt na Cristiano Ronaldo wéér met ongeschreven regel’

De kans is groot dat Sergio Ramos alsnog zijn loopbaan bij Real Madrid gaat afsluiten. Spaanse media, onder meer de betrouwbare radiozender Cadena SER, verzekeren woensdagmorgen dat de onderhandelingen tussen de verdediger en de topclub zich in de afrondende fase bevinden. Maandag meldde AS nog dat Real Madrid niet tot het uiterste wilde gaan om de 34-jarige Spaans international te behouden.

Volgens de laatste berichten hebben Ramos en Real Madrid een principe-akkoord over een nieuw contract tot medio 2023. De Spaanse topclub wil eerst niet verder gaan dan een verbintenis tot de zomer van 2022, met een optie voor nog een contractjaar. Het is een ongeschreven regel binnen Real Madrid om contracten van voetballers van dertig jaar of ouder met maximaal één seizoen te verlengen.

Alleen voor Cristiano Ronaldo werd in het verleden een uitzondering gemaakt: de clubtopscorer aller tijden kreeg op 31-jarige leeftijd er nog drie seizoenen extra bij. Cadena SER stelt dat Ramos zijn handtekening onder een contract tot de zomer van 2023 zal zetten als enkele, minimale, financiële details worden afgerond. De verwachting is dat Real Madrid de contractverlenging van de aanvoerder nog voor het einde van het kalenderjaar wereldkundig zal maken.

Cadena SER verzekert dat de gesprekken over een nieuw contract alleen tussen preses Florentino Pérez en Ramos zelf hebben plaatsgevonden. Broer en zaakwaarnemer René Ramos hield zich buiten het onderhoud en ook algemeen directeur José Ángel Sánchez, die doorgaans de gesprekken voert, werd niet nodig geacht. “We blijven hier rustig onder en natuurlijk ben ik optimistisch”, vertelde vader José Maria Ramos eerder aan Marca. “We hebben er alle vertrouwen in dat alles in orde komt.”

Ramos maakte medio 2005 voor 27 miljoen euro de overstap van Sevilla naar Real Madrid en veroverde sindsdien liefst 22 hoofdprijzen: viermaal de Champions League, vier WK’s voor clubteams, drie Europese Super Cup’s, vijf landstitels, tweemaal de Copa del Rey en vier Spaanse Super Cup’s. Met 660 duels voor Real Madrid moet hij alleen nog Manolo Sanchís (710), Iker Casillas (725) en Raúl (741) voor zich dulden.