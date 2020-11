‘Als ik met het grote Oranje mee mag, zal iedereen me dat gunnen’

Myron Boadu staat aan de vooravond van een zeer belangrijk jaar als international. Het is afwachten of de aanvaller van AZ met het Nederlands elftal of met Jong Oranje gaat deelnemen aan het EK van 2021. Boadu, een jaar geleden debutant in het 'grote' Oranje, voelt zich in ieder geval op zijn plaats in de selectie van bondscoach Erwin van de Looi, die hij roemt vanwege de vele getalenteerde spelers die er doorgaans rondlopen.

"We beschikken bij Jong Oranje over heel veel talent. Veel jonge jongens spelen op een hoog niveau bij hun club", vertelt de opgetogen Boadu in een interview met het Algemeen Dagblad. "Allemaal grote talenten die mooie dingen laten zien. De factor van veel talent is het grootst. Corona speelt ook een rol, maar Calvin Stengs en ik debuteerden daarvoor. Het ligt dus denk ik vooral aan de spelers", aldus de AZ-spits, in voorbereiding op het EK-kwalificatieduel met Jong Portugal van woensdagavond.

Boadu scoorde zondag tegen Jong Wit-Rusland (5-0) tweemaal, al is hij niet helemaal tevreden over zijn optreden in Almere. "Ik had vier keer moeten scoren. Dat zit me dwars. Als je het hoogst haalbare wilt halen, moet je je in deze wedstrijden nog meer onderscheiden." Het hoogst haalbare is het EK, met de poulefase volgend jaar maart. De finale is op 6 juni in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. "Ik ben gewoon heel erg fan van dit team. Ik heb veel vertrouwen in de jongens om me heen. Stuk voor stuk fantastische voetballers. Een paar dingen moeten we nog verbeteren, maar ik zou niet weten waarom wij niet één van de favorieten zijn. Zonder veel basisspelers spelen we nu ook weer goed", vervolgt de hoopvolle Boadu.

Het is voor Boadu en zijn teamgenoten van Jong Oranje afwachten welke selectie er uit de bus komt rollen voor de groepsfase van het EK. Eén en ander hangt af van de keuzes die bondscoach Frank de Boer maakt met het oog op de start van de WK-kwalificatie. "Ik hoop voor al die spelers het hoogst haalbare. Als ik met het grote Oranje mee mag, zal iedereen hier me dat ook gunnen", zo verzekert Boadu. "Onze bondscoach (Van de Looi, red.) vindt het ook mooi om jongens daar te zien schitteren. Wij hebben een heel talentvolle lichting. Sommige spelers zijn er misschien niet bij straks. Net zoals jongens die er nu niet bij zijn, in maart misschien wel weer aanhaken. We zullen hoe dan ook ijzersterk zijn."