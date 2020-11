‘Ik vind dat hij pas weg moet gaan als hij topscorer van de Eredivisie is’

Donyell Malen is al vroeg in het seizoen bijzonder belangrijk voor PSV. In de dertien officiële duels die de aanvaller speelde, scoorde hij acht keer en bereidde hij drie andere doelpunten voor. In totaal staat de derde captain van PSV al op 25 goals in 57 Eredivisie-duels en dan te bedenken dat hij in zijn eerste seizoen bij de Eindhovense hoofdmacht vooral nog invaller was. Pierre van Hooijdonk voorziet een mooie toekomst voor de man die gemiddeld elke 114 minuten scoort. “Als Malen zijn blessure niet had gehad, was misschien vorig seizoen al zijn jaar geworden.”

“Dan had hij wellicht al de stap naar het buitenland gezet. Maar ik vind echt dat als je ergens naartoe gaat, je ook moet spelen. Dat is waarvoor je voetbalt en waardoor je je sneller ontwikkelt. Malen moet dus naar een club gaan waar hij zeker de eerste spits is”, benadrukt Van Hooijdonk in gesprek met Voetbal International. Hij hoopt dat Malen zijn loopbaan voorzichtig opbouwt. “Waar ik hem zie spelen? Ik denk aan een club als Borussia Dortmund. Geen absolute wereldtop, maar het schurkt daar wel tegenaan. Soms zitten ze erbij, dan vallen ze weer even weg, maar het heeft altijd een hoog niveau. Als hij bij zo’n club de vaste spits is en daar ook veel scoort, dan maakt hij de stap naar de echte top.”

Van Hooijdonk noemt Erling Braut Haaland als voorbeeld. “Die kwam van Red Bull Salzburg, ging niet naar de wereldtop, maar hij heeft straks anderhalf jaar alles gespeeld bij Dortmund en veel gescoord. Die tussenstap is soms nodig om uiteindelijk bij die wereldtop te komen. Het zit in Malen daar uiteindelijk ook te komen. Ik ken hem verder niet, maar die gedrevenheid straalt hij wel uit. En volgens mij zit het in zijn hoofd ook goed. Ik heb bij hem het idee dat hij mentaal stabiel is. Ook dat is nodig om de top te halen.” Youri Mulder vindt dat Malen niet te snel bij PSV moet vertrekken. “Hij is pas 21 jaar en het is absoluut niet erg nog even op dit niveau door te gaan. In de Eredivisie maakt hij zijn goals en hij speelt internationale wedstrijden waar het niveau hoger ligt met Oranje of in de Europa League.”

“Als je bij een Europese topclub in een topcompetitie speelt, moet je in drie competities altijd top zijn. Nu hoeft Malen dat in principe maar in twee. In de Eredivisie kan hij veel minuten maken en veel scoren. Dat is belangrijk en dat moet je niet onderschatten. Het lichaam van jonge voetballers moet echt wennen aan drie topwedstrijden per week. Dat moet langzaam in je botten komen.” Mulder vindt het belangrijk dat Malen in een team terechtkomt waar zijn medespelers hem goed kunnen bedienen. “Malen is wat afhankelijker van wat er om hem heen staat. De kunst voor hem is na PSV de juiste club te vinden. Heeft hij die spelers die hem goed aan het werk kunnen zetten, dan is de kans groot dat hij ook slaagt in het buitenland.”

Arnold Bruggink stelt dat Malen op dit moment helemaal op zijn plek is bij PSV, zeker in het systeem dat Roger Schmidt wil spelen. “Malen is ook pas 21, hij speelt alles en is zelfs derde aanvoerder. Wat wil je nog meer als jonge voetballer? Hij moet zichzelf niet in een topcompetitie overbelasten, eerst één of twee seizoenen in de Eredivisie alles spelen. Ik vind eigenlijk dat Malen pas weg moet gaan als hij topscorer is van Nederland. Maar als hij zich zo door blijft ontwikkelen, dan komen de Europese topclubs wel voor hem.”