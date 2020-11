Argentinië wint voor het eerst sinds 2004 in Peru; Lionel Messi treurt

Argentinië blijft ongeslagen in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022. Het team van bondscoach Lionel Scaloni won dinsdagavond lokale tijd voor het eerst sinds 2004 in en tegen Peru en staat na vier duels op tien punten; alleen Paraguay bleef ongeslagen tegen los Albicelestes. De krachtmeting in Lima eindigde in 0-2 dankzij doelpunten van Nicolás González en Lautaro Martínez. Lionel Messi verscheen, ondanks zijn talloze inspanningen, voor de derde interland op rij niet op het scorebord.

In de negende minuut vroeg Peru na een valpartij van Christian Cueva om een penalty, maar ook de VAR concludeerde dat doelman Franco Armani geen overtreding had gemaakt. In de zeventiende minuut sloeg Argentinië toe: na een heerlijke pass van Giovani Lo Celso met de buitenkant van zijn voet werkte González het leer achter Pedro Gallese. Het was voor de aanvaller zijn tweede doelpunt in vijf A-interlands: 0-1.

Luttele minuten later leek Nicolás Tagliafico op weg naar de 0-2, maar zijn schot na een pass van Messi werd tijdig geblokt. In minuut 28 was het alsnog raak. Na een pass van Leandro Paredes stond Martínez niet buitenspel en passeerde hij Gallese. Peru maakte in het laatste kwartier van de eerste helft nog een sterke indruk en had ook na rust enkele sterke fases, maar de thuisploeg kon het eerste thuisverlies tegen Argentinië in zestien jaar tijd niet voorkomen.

Messi probeerde ook te scoren, maar het verzoek om een penalty werd niet gehonoreerd en een goed schot op doel werd van richting veranderd en ging naast. Het was aan Gallese te danken dat Lucas Ocampos, met zijn eerste balcontact, en Angel Di Maria niet voor een ruimere zege konden zorgen. Tagliafico stond negentig minuten binnen de lijnen, terwijl Lisandro Martínez geen speeltijd van Scaloni kreeg.

Argentinië wacht in maart ontmoetingen met Uruguay en Brazilië, dat als koploper twee punten meer heeft. Peru, dat slechts een punt na vier duels heeft, neemt het tegelijkertijd op tegen Bolivia en Venezuela.