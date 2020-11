Brazilië vergroot uitstekende reeks tegen Uruguayaanse pechvogels

Brazilië heeft ook wedstrijd nummer vier in de WK-kwalificatie in winst omgezet. Het team van bondscoach Tite was dinsdagavond lokale tijd met 0-2 te sterk voor Uruguay. De overwinning in Montevideo betekent dat Brazilië twaalf punten aan de eerste vier kwalificatieduels heeft overgehouden én de laatste nederlaag tegen Uruguay nog altijd van 2001 dateert. Los Charruas hadden het geluk dinsdagavond niet aan hun zijde.

De eerste minuten waren voor Brazilië, maar de eerste grote kans was voor het thuisteam. Darwin Nuñez sneed vanaf links naar binnen en mikte de bal op de lat. In het restant van de eerste helft waren Uruguay, dat coronapatiënt Luis Suárez miste, en Brazilië aan elkaar gewaagd. De ploeg van Tite was echter zeer efficiënt en sloeg tweemaal toe in de laatste elf minuten voor de onderbreking.

Arthur Melo ontving de bal van Gabriel Jesus en zag hoe zijn schot vanaf een meter of twintig flink van richting werd veranderd én doelman Martin Campaña kansloos liet. Het was de eerste interlandgoal voor de middenvelder: 0-1. Na een korte corner kon de vrijstaande Richarlison de bal uit een voorzet van Renan Lodi tegen de touwen koppen: 0-2. Enkele minuten eerder was Roberto Firmino nog op Campaña gestuit.

Een hard gelag voor Uruguay, dat nog vóór het rustsignaal via een kopbal van Diego Godin opnieuw de lat raakte. Het team van Óscar Tabárez probeerde ook in de tweede helft terug in de wedstrijd te komen, maar zonder resultaat. Het zat de thuisploeg ook na rust niet mee. Edinson Cavani kreeg in de 71e minuut geel voor een charge op Richarlison. De VAR greep echter in en adviseerde een rode kaart. Niet veel later kwam Martín Cáceres tot scoren, maar de treffer werd terecht wegens buitenspel afgekeurd.

Brazilië en Uruguay continueren de kwalificatiereeks in maart. De spelers van Tite wachten duels met Colombia en Argentinië. Uruguay, dat zes punten uit vier duels heeft, speelt tegen Argentinië en Bolivia.