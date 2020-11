Mitchell Dijks gaat stuk om gast Bij Andy in de auto: ‘Ouwe snoeperd!’

Andy van der Meijde interviewde aanvankelijk alleen voetballers voor zijn serie Bij Andy in de auto, maar de oud-rechtsbuiten stapt tegenwoordig ook zijn wagen in met BN'ers. Dat Van der Meijde in zijn nieuwste aflevering pornoster Kim Holland heeft uitgenodigd, leidt tot grote hilariteit bij Mitchell Dijks. "Hahahahah ouwe snoeperd ben je ook hè, Andy!", lacht de linkervleugelverdediger van Bologna op Instagram.