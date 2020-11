BILD verzekert: positie van Joachim Löw wankelt na totale ramp

Joachim Löw moet vrezen voor zijn baan, zo luidt de conclusie van BILD na de historische afstraffing van Duitsland tegen Spanje in de Nations League. Die Mannschaft ging met 6-0 onderuit en leed de grootste nederlaag sinds een oefenduel met Oostenrijk in 1931 (0-6). Das Jogi-Desaster kopt de populairste krant van Duitsland dinsdagavond: de ramp van Löw.

"De positie van Löw wankelt! Een kleine zeven maanden voor het begin van het EK moet de DFB de vraag beantwoorden of Löw nog steeds de juiste man is voor het toernooi. Kan erop vertrouwd worden dat hij Duitsland naar succes leidt op het EK? Of is het inmiddels logisch om na te denken over alternatieve bondscoaches als Ralf Rangnick (62) or Stefan Kuntz (58)?", doelt de krant op respectievelijk een clubloze trainer en de bondscoach van Duitsland Onder-21. "Teammanager Olivier Bierhoff heeft duidelijk aangegeven dat Löw op basis van zijn resultaten beoordeeld zal worden..."

"De 0-6 is natuurlijk de grootste nederlaag in het veertienjarige dienstverband van Löw. Het was krachteloos, verdedigend zwak en kansloos. Voor de derde keer op rij gaat het mis in de groepsfase: na het WK 2018 en de vorige Nations League gebeurt het nu weer. Van de laatste dertien groepswedstrijden wonnen we er maar drie: tegen Zweden en tweemaal tegen Oekraïne. Maar het was niet alleen de verdediging die hopeloos was. Toni Kroos en Leon Goretzka, de sterren op het middenveld, kregen de wedstrijd nooit onder controle. Op de linkerflank werd Philipp Max dolgedraaid door Ferrán Torres. Tornado's Serge Gnabry, Timo Werner en Leroy Sané waren volledig uitgeraasd. Een leider als Joshua Kimmich (geblesseerd, red.) ontbrak."

Löw wil na de vernedering niet ingaan op vragen over zijn toekomst. "Of ik me zorgen moet maken om mijn baan, moet je aan anderen vragen", wordt hij geciteert door SPORT1. In het televisie-interview na afloop maakt de keuzeheer een aangeslagen indruk. "Het is lastig te verklaren. Alles ging mis. In de tweede helft probeerden we druk te zetten en te scoren om terug te komen in de wedstrijd, maar Spanje was beter, sneller en zorgvuldiger. We waren kansloos."

Kijk hoe makkelijk Spanje erdoorheen komt. Zie het ongeloof bij Duitsland... ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 17 november 2020

In Duitsland wordt de roep om de terugkeer van Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels na de oorwassing tegen Spanje nog groter. De drie voormalige sterspelers werden door Löw vorig jaar afgedankt, maar de bondscoach van Duitsland wil het daar na afloop niet over hebben. "We geloven in de spelers die we hebben. Vanavond hebben we gezien dat de ontwikkeling van het team niet op het niveau is waarop we dachten te zijn."

De Duitse voetbalbond laat in de persoon van teammanager Bierhoff weten dat de positie van Löw absoluut niet onder druk staat. "We vertrouwen Joachim Löw nog steeds, geen twijfel over mogelijk." Over de wedstrijd zegt Bierhoff: "We moeten deze nederlaag eerst verwerken, dat zal even duren. Alles ging mis. We verloren de bal gemakkelijk en het team viel uit elkaar, dat zou niet mogen gebeuren. We maakten geen tackles en hielden niet in balbezit. We moeten hiervan leren en de goede conclusies trekken."