KNVB haalt alle amateurclubs per direct uit bekertoernooi

De TOTO KNVB Beker gaat vanwege de coronacrisis verder zonder amateurclubs, zo heeft directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee van de KNVB dinsdagavond laten weten bij Langs de Lijn En Omstreken. De clubs die zich hadden geplaatst voor het hoofdtoernooi lopen daardoor minimaal circa tienduizend euro aan inkomsten mis. Woensdag zal directeur betaald voetbal Eric Gudde verdere toelichting geven.

Wedstrijden in het amateurvoetbal zijn door het kabinet geschrapt. Eerder deze maand presenteerde de KNVB een plan om amateurvoetbal mogelijk te maken in coronatijd: de bond hoopte, in het gunstigste scenario, de competities vanaf 16 januari weer op te kunnen starten. Het werd toen al duidelijk dat de amateurclubs waarschijnlijk uit het bekertoernooi gezet moesten worden.

26 clubs hadden zich geplaatst voor het hoofdtoernooi, waarvan de eerste ronde tussen 26 en 28 oktober werd gespeeld. Duels waar amateurclubs bij betrokken waren werden toen uitgesteld naar 1 en 2 december, maar nu is duidelijk dat ze helemaal geen doorgang zullen vinden. De verwachting is dan ook dat de profclubs die een amateurclub zouden treffen mogen doorbekeren. Het zou daarbij gaan om FC Volendam, MVV Maastricht, Almere City, PEC Zwolle, Willem II, Vitesse, NEC en FC Groningen. De KNVB heeft hier echter geen duidelijkheid over gegeven.

Amateurclubs hebben door de sluiting van de kantines al een financiële klap gehad in de afgelopen maanden. Het schrappen van de bekerwedstrijden vormt een nieuwe dreun. Ze lopen allemaal de startbonus voor het bereiken van het hoofdtoernooi mis. De reglementen van de KNVB schrijven immers voor dat de beloning van 10.000 euro voor plaatsing in het hoofdtoernooi pas wordt uitgekeerd als de eerste wedstrijd in het hoofdtoernooi is gespeeld.