Frankrijk maakt er vier en veroordeelt Zweden tot degradatie

Frankrijk is ongeslagen gebleven in de groepsfase van Divisie A van de Nations League. Les Bleus waren al verzekerd van de koppositie en daarmee plaatsing voor het Final Four-toernooi, maar wonnen ook de afsluitende groepswedstrijd met 4-2 van Zweden. Tegelijkertijd verloor Kroatië op de valreep van Portugal (2-3). Net als Zweden verzamelde Kroatië drie punten in de poule. Het onderling resultaat biedt geen uitkomst om de degradant te bepalen (beide ploegen wonnen met 2-1 van elkaar), maar het Kroatische doelsaldo is iets beter: -7 om -8. Daardoor degradeert Zweden uit Divisie A.

Frankrijk - Zweden 4-2

Zweden, zonder de geschorste N'Golo Kanté, greep verrassenderwijs de leiding in de vierde minuut na zwak verdedigend werk van Frankrijk. Paul Pogba verwerkte een voorzet van Mikael Lustig niet voldoende: hij werkte de bal voor de voeten van Viktor Claesson en slaagde er met een aansluitende tackle niet in om de Zweed van de bal te zetten. De rest van de defensie greep niet in; uiteindelijk schoot Claesson via de voet van Raphaël Varane raak. Lang kon Zweden echter niet genieten van de voorsprong. Na een kwartier counterde Frankrijk snel en succesvol: Olivier Giroud kreeg de bal in het strafschopgebied van Marcus Thuram en vond met het linkerbeen de linkerhoek.

GOAL ? Check deze zieke actie van het grootste talent van Frankrijk, Marcus Thuram! ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 17 november 2020

Negen minuten voor de rust greep Frankrijk de leiding. Thuram soleerde op fraaie wijze richting het strafschopgebied, maakte en pirouette langs Sebastian Larsson en kreeg de bal met wat geluk bij Benjamin Pavard, die het leer uit de lucht nam en de verre hoek vond: 2-1. Het doelpunt deed denken aan zijn wonderschone treffer tegen Argentinië op het WK 2018, maar was wat minder spectaculair. Dankzij Giroud liep Frankrijk vervolgens nog verder uit. De spits anticipeerde op een indraaiende voorzet van Kylian Mbappé en kopte zijn ploeg op een 3-1 voorsprong. Vlak voor tijd maakte Robin Quaison er 3-2 van, maar de zo gewenste gelijkmaker bleef uit. Integendeel: diep in de blessuretijd scoorde invaller Kingsley Coman in een leeg doel, nadat doelman Robin Olsen was meegekomen bij een Zweedse vrije trap.

Kroatië - Portugal 2-3

Na de eerste helft leek er geen vuiltje aan de lucht voor Kroatië. Het gastland kwam zelden in de problemen en leidde met 1-0 dankzij een treffer van Mateo Kovacic na een klein halfuur. Rúben Semedo verwerkte een voorzet van Nikola Vlasic niet goed, waardoor de bal in het strafschopgebied Mario Pasalic belandde. Hij bereikte de aanstormende Mateo Kovacic, die in eerste instantie op keeper Rui Patrício stuitte maar doeltreffend was in de rebound. De tweede helft begon echter slecht voor Kroatië: kort na de rust incasseerde Marko Rog zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Cristiano Ronaldo en uit de daaropvolgende vrije trap kwam Portugal tot scoren.

Wie zegt dat de vrije trappen van Cristiano Ronaldo van grote afstand nutteloos zijn? ?? Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 17 november 2020

Ronaldo ontfermde zich zelf over de vrije trap van grote afstand. Doelman Dominik Livakovic pareerde zijn kanonskogel, maar in de rebound werd Rúben Dias vlak voor het doel gevonden door Rúben Semedo: 1-1. Acht minuten na het doelpunt kwam Portugal op voorsprong. Na een lange bal van achteruit nam Diogo Jota de bal met de hand mee, wat niet werd gezien door de arbitrage, waarna hij João Félix in staat stelde om er 1-2 van te maken. Met tien man kwam Kroatië echter langszij: Kovacic vond net buiten het strafschopgebied de verre linkerhoek. Twaalf minuten voor tijd liet invaller Bernardo Silva van dichtbij na om Portugal de zege te bezorgen, maar dat deed Dias in de laatste minuut alsnog, nadat Livakovic de bal liet glippen na een corner.