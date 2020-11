Spanje geeft Duitsland ongekend en historisch pak slaag

Spanje heeft Duitsland dinsdagavond een ongekende nederlaag toegebracht. De manschappen van bondscoach Luis Enrique speelde een weergaloze wedstrijd en wonnen met liefst 6-0 van die Mannschaft. Fabian Ruíz en Ferrán Torres waren met respectievelijk drie assists en drie doelpunten de uitblinkers van Spanje, dat wel aanvoerder Sergio Ramos en middenvelder Sergio Canales verloor. Spanje plaatst zich door de overwinning ten koste van Duitsland voor het Final Four-toernooi van de Nations League. De laatste keer dat Duitsland met zes doelpunten verschil verloor was in 1931 (0-6 tegen Oostenrijk).

Duitsland kwam er vanaf het begin geen moment aan te pas in Sevilla. Een hoekschop van Fabian Ruíz, die al vroeg kwam voor de geblesseerde Sergio Canales, leidde de openingstreffer in. Álvaro Morata werd bij de tweede paal vrijgelaten door Serge Gnabry en kopte hard raak: 1-0. Ferrán Torres miste kort daarna een grote kans door net naast te mikken, maar scoorde na een ruim half uur alsnog. Linksback José Gayà gooide de bal voor het doel, waarna Ruíz op de lat kopte. Ferrán profiteerde door de bal in de rebound in de kruising te rossen: 2-0.

Sergio Ramos gaat geblesseerd van het veld bij Spanje tegen Duitsland

Enkele minuten later bleek Duitsland opnieuw kwetsbaar bij een hoekschop. Opnieuw kwam de standaardsituatie van de voet van Ruíz, die ditmaal het hoofd van de alerte Rodri vond: 3-0. Geen vuiltje aan de lucht voor Spanje, dat in de eerste helft geen enkele grote kans toestond aan Duitsland. Wel verloor la Roja op slag van rust aanvoerder Ramos, die na het geven van een lange bal naar zijn hamstring greep en zich liet vervangen.

In de tweede helft was het spelbeeld niet anders. Spanje speelde de bal geduldig rond en vond probleemloos openingen. Tien minuten na rust stond Duitsland volledig verkeerd opgesteld en kon Gaya door Ruíz richting doelman Manuel Neuer worden gestuurd. De linksback van Spanje legde breed op Ferrán, die aannam en van heel dichtbij afrondde: 4-0. Daarna kopte Rodri net over en mikte Ferrán een gevaarlijk schot net naast.

Toch zou het laatstgenoemde lukken om zijn hattrick te voltooien. De aanvaller van Manchester City kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld door Ruíz en plaatste de bal hard in de verre hoek: 5-0. Gnabry schoot in de slotfase nog hard op de lat namens Duitsland, maar het was Spanje dat zorgde voor het slotakkoord. Gaya haalde de achterlijn en zette voor op invaller Mikel Oyarzabal, die van dichtbij intikte: 6-0.