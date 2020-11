Barcelona was twintig miljoen euro verwijderd van terugkeer Neymar

Barcelona was in de zomer van 2019 heel dichtbij het terughalen van Neymar, zo onthult Javier Bordás in de Spaanse media. Volgens het voormalig bestuurslid van Barça ketste de komst van Neymar, twee jaar nadat hij juist vanuit Catalonië naar Paris Saint-Germain was vertrokken, af op een bedrag van twintig miljoen euro.

Vorig jaar waren de geruchten over een eventuele terugkeer van Neymar bij Barcelona hardnekkig, maar nooit eerder kwam de exacte aanbieding die Paris Saint-Germain kreeg naar buiten. "Of Barcelona serieus was? Jazeker, we hebben er alles aan gedaan om hem terug te halen", aldus Bordás tegenover COPE. "We waren heel dichtbij." Het ex-bestuurslid zegt dat Barcelona een bedrag van 110 miljoen euro bood, inclusief drie spelers: Ivan Rakitic, Ousmane Dembélé en Jean-Clair Todibo.

"Maar Paris Saint-Germain wilde 130 miljoen euro plus die drie spelers", meldt Bordás. Barcelona wilde het verschil van twintig miljoen euro niet bijleggen, waardoor de transfer afketste. "De vader van Neymar beloofde nog dat hij het verschil van twintig miljoen euro zelf zou bijleggen", aldus Bordás. "Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd." Dus bleef Neymar in Frankrijk, en gezien de huidige financiële problemen bij Barcelona lijkt een terugkeer van de Braziliaanse aanvaller inmiddels volledig uitgesloten.

Bordás zei eerder deze week tegenover Mundo Deportivo dat Barcelona in 2017 dacht aan Kylian Mbappé als opvolger van de toen net vertrokken Neymar. "De voorzitter van AS Monaco wilde liever dat Mbappé naar Barcelona zou gaan om een directe rivaal als PSG niet te versterken. En voor honderd miljoen euro had het ook kunnen gebeuren. Maar Robert Fernández (toenmalig technisch secretaris, red.) had liever Ousmane Dembélé omdat Mbappé meer voor zichzelf zou spelen en Dembélé meer in het belang van het team.”