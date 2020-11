Sergio Ramos gaat geblesseerd van het veld bij Spanje tegen Duitsland

Sergio Ramos is dinsdagavond geblesseerd afgehaakt bij Spanje. De aanvoerder moest tegen Duitsland de strijd in de 43ste minuut staken, ogenschijnlijk met een hamstringblessure. Spanje stond op dat moment op een zeer verrassende 3-0 voorsprong en is daarmee hard op weg om zich te plaatsen voor het Final Four-toernooi van de Nations League.

Het ging mis toen Ramos vlak voor rust een lange bal wilde spelen. De verdediger, die bezig was aan zijn 178ste interland voor Spanje, ging direct op het gras zitten en greep naar zijn rechterhamstring. Ramos werd vervangen door Eric García. In de twaalfde minuut moest Spanje ook al een noodgedwongen wissel doorvoeren, toen Sergio Canales eveneens een spierblessure leek op te lopen. De middenvelder werd afgelost door Fabian Ruíz.

De komende dagen zal blijken hoe ernstig de blessure van Ramos is. Real Madrid gaat over vier dagen in LaLiga op bezoek bij Villarreal. Daarna wacht op woensdag in de Champions League het uitduel met Internazionale; een uitermate belangrijke wedstrijd voor Real Madrid, dat derde staat in de groep en vecht voor overwintering. Drie dagen later speelt de Koninklijke in de competitie thuis tegen Alavés. Real Madrid raakte vorige week ook Federico Valverde kwijt, die tegen Valencia (4-1 verlies) een beenbreuk opliep.