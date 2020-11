De Boer en Van de Looi moeten in conclaaf over selecties voor EK

Bondscoaches Erwin van de Looi van Jong Oranje en Frank de Boer van Oranje moeten in conclaaf over de samenstelling van hun EK-selecties. Vorige maand plaatste Jong Oranje zich voor het EK Onder-21, dat begint op 24 maart en eindigt op 6 juni, een week voor de eerste groepswedstrijd van het 'grote' Oranje op het EK tegen Oekraïne. Omdat veel spelers schipperen tussen Jong Oranje en het Nederlands elftal, is het voorlopig de vraag hoe de selectie van Van de Looi eruit zal zien.

Het jeugd-EK wordt vanwege de coronacrisis opgesplitst in twee delen. Tussen 24 en 31 maart wordt de groepsfase afgewerkt in de gastlanden Hongarije en Slovenië, waarna de finaleronde plaatsvindt tussen 31 mei en 6 juni. Als Jong Oranje de finale zou halen, wordt die slechts zeven dagen voor de wedstrijd tussen Oranje en Oekraïne gespeeld. Op papier kunnen alle talenten die De Boer zou willen meenemen naar het EK ook uitkomen op het jeugd-EK, maar juist in de interlandperiodes van maart en mei start de voorbereiding op het EK van het 'grote' Oranje.

In een opsomming van spelers die kans maken om op beide toernooien uit te komen, noemt De Telegraaf Ryan Gravenberch, Perr Schuurs (beiden Ajax), Owen Wijndal, Teun Koopmeiners, Calvin Stengs, Myron Boadu (allen AZ), Joshua Zirkzee (Bayern München), Justin Bijlow (Feyenoord), Javairo Dilrosun (Hertha BSC), Sven Botman (Lille OSC), Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain), Cody Gakpo (PSV) en Justin Kluivert (RB Leipzig). Van de Looi geeft in een interview met de krant aan dat er nog geen afspraken zijn gemaakt over de samenstelling van zijn selectie.

"We zullen daarover de komende tijd om tafel gaan met elkaar. Het is prachtig als jonge spelers zoveel mogelijk bij het Nederlands elftal zitten, maar het zou voor velen van hen natuurlijk ook goed zijn om dit jeugd-EK te spelen", meent de bondscoach van Jong Oranje. "Als iemand basisspeler is bij Oranje, neem Matthijs de Ligt, dan praten we nergens over. Het zou belachelijk zijn hem er nog bij te willen halen natuurlijk. Maar als jongens bij het grote Oranje een kleine rol spelen, dan moeten we bespreken wat voor hen het beste is." Van de Looi stipt aan dat er in de eindfase van het jeugd-EK maximaal drie wedstrijden worden gespeeld. "Dat overleven die jongens wel, als ik het drukke schema van nu zie."