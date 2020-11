KNVB baalt van Rutte: ‘Alsof de overwinning ongeldig wordt verklaard’

De KNVB had op een grotere versoepeling voor het amateurvoetbal gehoopt dan waartoe het kabinet bereid is gebleken. Dinsdagavond liet premier Mark Rutte weten dat senioren weer in groepen van vier mogen gaan trainen. Wedstrijden en contacttrainingen zijn echter nog steeds niet toegestaan; voor de jeugd blijft gelden dat er voluit getraind mag worden en oefenwedstrijden alleen binnen de eigen club georganiseerd mogen worden.

In een statement laat Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, zijn teleurstelling blijken over de stap. Hij stelt dat het 'twee voor twaalf' is voor het amateurvoetbal. "Dit is toch een beetje alsof je na negentig minuten een overwinning uit het vuur sleept, maar de wedstrijd bij het laatste fluitsignaal ongeldig wordt verklaard", aldus Van der Zee. "Ondanks al het werk en al het wachten staan we met lege handen. Overal wordt opgeschakeld, maar het voetbal mag alleen van twee naar vier personen op een veld trainen."

Het kabinet besloot dat mensen in groepsverband weer met maximaal vier personen mogen zijn in de buitenlucht. "Voor een teamsport is dat een stap van niets naar bijna niets", meent de directeur amateurvoetbal van de KNVB. "Terwijl sporten de gezondheid en weerstand stimuleert en wij veilig in de buitenlucht trainen. Het is noodzakelijk om de 1,2 miljoen Nederlanders die voetballen gezond en fit te houden." De KNVB kondigt aan dat er volgende week een gesprek plaatsvindt met minister van Sport Tamara van Ark om 'naar oplossingen te kijken'.