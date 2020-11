‘Franse basiskracht geeft gehoor aan wens Deschamps en wil snel vertrek’

Olivier Giroud is vastberaden om Chelsea in januari te verlaten, zo meldt Telefoot. De 34-jarige spits heeft van bondscoach Didier Deschamps van Frankrijk te horen gekregen dat hij op zoek moet naar meer speeltijd, om zijn kansen op een basisplaats bij les Bleus op het aanstaande EK te vergroten. Giroud staat dinsdagavond wel 'gewoon' in de basis bij de Nations League-wedstrijd van Frankrijk tegen Zweden.

Deschamps zei maandag in verkapte woorden dat Giroud meer moet gaan spelen. "Ik geef nooit advies, ik geef alleen een mening", aldus de Franse keuzeheer. "Uiteindelijk is het de beslissing van de speler. Hij weet hoe ik erover denk, al vergeet ik niet wat hij heeft gedaan en nog zou kunnen betekenen. Maar de situatie waarin hij zich momenteel bevindt kan niet eeuwig voortduren. Voor maart zal zijn situatie moeten veranderen."

Giroud begint dinsdag om 20.45 uur aan zijn 105de interland voor Frankrijk en geldt dus nog altijd als een gewaardeerde kracht voor Deschamps. Bij zijn club Chelsea is dat anders: Giroud moet Timo Werner en Tammy Abraham voor zich dulden in de pikorde en kwam in de Premier League dit seizoen slechts tot 46 speelminuten in drie korte invalbeurten.

Het contract van Giroud bij Chelsea loopt aan het einde van het seizoen af, maar dat lijkt de Fransman dus niet uit te willen dienen. Volgens Telefoot hebben Olympique Lyon, Olympique Marseille en Girondins Bordeaux interesse om de ervaren centrumspits in de winterse transferperiode over te nemen. Giroud zou hopen op een club van grotere statuur. In september werd de aanvaller door transfermarktexpert Gianluca Di Marzio nadrukkelijk aan Juventus gelinkt, maar die geruchten werden door Giroud zelf ontkent.