Bosz: ‘Als je dat verhaal over zijn broer hoort, dan denk ik: het was wraak’

Peter Bosz is woest op Ángel Romero. Tijdens de interland tussen Argentinië en Paraguay (1-1) van donderdagnacht voerde Romero een opmerkelijke charge uit op Exequiel Palacios, een van de middenvelders van Bosz bij Bayer Leverkusen. De oefenmeester spreekt tegenover Kicker het vermoeden uit dat Romero erop uit was om Palacios ernstig te blesseren.

In de eerste helft van de interland, die werd afgewerkt in het kader van de WK-kwalificatiecyclus in Zuid-Amerika, plantte Romero zijn knieën in de rug van Palacios. Het leverde de aanvaller van Paraguay een gele kaart op, terwijl Palacios het veld geblesseerd moest verlaten. De middenvelder van Bayer Leverkusen brak zijn rug en staat vermoedelijk drie maanden aan de kant. Bosz houdt rekening met een langere absentie. "Als je je been breekt, dan weet je hoe lang je in het gips zit. Maar met een blessure als deze is dat anders. Het kan snel over zijn, maar het kan ook lang duren. Ik heb geen idee."

Peter Bosz moet Exequiel Palacios drie maanden missen, want bij Argentinië - Paraguay overkwam de middenvelder dit.... Geplaatst door voetbalzone op Dinsdag 17 november 2020

Bosz bleef niet op om de wedstrijd live te bekijken, maar hoorde het slechte nieuws vroeg in de ochtend. "De clubarts belde me om 06.30 uur 's ochtends. Ik dacht dat we onze eerste coronabesmetting hadden, want hij belt op dat tijdstip niet om te vragen: 'Peter, hoe is het eigenlijk met je?' Ik wist dat er iets ernstigs aan de hand was, maar dit had ik niet verwacht", vertelt de Nederlander, die woest is op Romero. "Op het moment dat hij het duel in vliegt, heeft hij nog twee meter om zijn knieën in te trekken. Ik heb lang genoeg gevoetbald om te weten: als je iemand wilt verwonden, dan kun je dat op deze manier doen."

Een saillant detail dat door de internationale media wordt belicht, is dat Palacios in december 2019 zelf een zware overtreding beging op Óscar Romero, de tweelingbroer van Ángel Romero. Dat gebeurde in een duel tussen River Plate en San Lorenzo; het was de laatste competitiewedstrijd die Palacios speelde voor River Plate voordat hij naar Bayer Leverkusen ging. "Ik weet het niet", reageert Bosz op de vraag of hij denkt dat Ángel wraak wilde nemen voor de charge op zijn broer. "Maar ik heb lang genoeg gevoetbald om te weten dat het geen normale overtreding was."

De charge van Exequiel Palacios op Óscar Romero in december 2019.



"Beide knieën zijn gebogen en hij kan niet meer bij de bal. En als je dan hoort wat er met zijn tweelingbroer gebeurde, dan denk ik: ja. Maar ik weet het niet", vervolgt Bosz zijn antwoord op de vraag of er sprake was van wraak. "Ik was als speler hard, maar er is een groot verschil tussen felheid en een gemene overtreding. Laat staan als je bewust probeert een speler te blesseren. En als je met zo'n sprong een duel aangaat, dan weet je dat de andere speler ernstig geblesseerd zal raken. Ik was geen goede voetballer, maar ik heb nooit zo'n overtreding gemaakt."