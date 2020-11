Ziyech verrast met vrije trap; Mazraoui en Labyad zijn er niet bij

Voor de tweede keer in vier dagen heeft Marokko gewonnen van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Na een 4-1 zege in eigen land wonnen de Leeuwen van de Atlas met 0-2 in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup. Hakim Ziyech speelde een hoofdrol met een doelpunt en een assist. Marokko heeft tien punten verzameld in de groepsfase en is met nog twee duels te gaan vrijwel zeker van een plek in de top twee en daarmee kwalificatie voor het toernooi in 2021.

Marokko trad aan met twee voormalig Eredivisionisten: Ziyech en Sofyan Amrabat. Bovendien maakte aanvaller Zakaria Aboukhlal van AZ zijn opwachting in minuut 78. Noussair Mazraoui van Ajax deed vrijdag nog mee tegen de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar zat ditmaal niet bij de wedstrijdselectie. Ook Zakaria Labyad, die vrijdag op de bank bleef, zat er ditmaal niet bij. Het was niet direct duidelijk waarom Mazraoui en Labyad geen deel uitmaakten van de selectie.

Marokko kwam zes minuten voor rust op voorsprong. Aan de rechterflank, op grote afstand van het doel, mocht Ziyech aanleggen voor een vrije trap. Hij bracht de bal voor het doel, maar die werd door niemand aangeraakt in het strafschopgebied. Doelman Geoffrey Lembet van de Centraal-Afrikaanse Republiek was verrast: 0-1. In de blessuretijd counterde Marokko ook naar de 0-2: Ziyech nam een lange bal van Amrabat aan, stormde samen met Youssef En-Nesyri af op doel en stelde zijn ploeggenoot in staat om van dichtbij de eindstand te bepalen.