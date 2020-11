‘Ik werkte met Bergkamp en Frenkie de Jong, het zal me altijd bijblijven’

Mateo Cassierra blikt met een goed gevoel terug op zijn dienstverband bij Ajax. De spits kwam in 2016 voor 5,5 miljoen euro over van Deportivo Cali, maar werd drie jaar later verkocht aan Belenenses. In gesprek met het Colombiaanse EFE vertelt Cassierra dat hij veel verschil merkt tussen de competitie van Nederland en die van Portugal.

Cassierra wist de verwachtingen bij Ajax niet waar te maken. Hij kwam in zijn eerste twee seizoenen tot een totaal van 21 optredens in de Eredivisie en 3 doelpunten. Na een half seizoen op huurbasis bij FC Groningen, waarvoor Cassierra tien keer uitkwam en eenmaal scoorde, werd hij in januari 2019 verhuurd aan Racing Club in Argentinië. Die verhuurperiode zou eigenlijk voortduren tot medio 2020, maar omdat hij niet aan bod kwam bij Racing Club, werd de huurovereenkomst in augustus ontbonden en verkocht Ajax de Colombiaan in september 2019 aan Belenenses.

Cassierra, die in dienst van Jong Ajax een stuk succesvoller was met 29 doelpunten in 46 duels, vertelt dat hij veel heeft opgestoken in Amsterdam. "Als je vanuit Colombia naar een club als Ajax gaat, beland je in een heel andere wereld. Ik heb er veel geleerd", geeft hij aan. "Het is net een school. Ik heb onder Dennis Bergkamp getraind, ik heb met Frenkie de Jong gespeeld... Het is iets wat me altijd zal bijblijven." Bergkamp was assistent-trainer bij Ajax in het eerste seizoen van Cassierra. "Hij was een speler die het verschil maakte en die kwaliteiten zag je terug. Bij Ajax is hij een idool. Ik probeerde altijd te leren van alles wat hij deed."

Inmiddels heeft Cassierra doorgaans een basiplaats bij Belenenses. De club staat momenteel dertiende in de Liga NOS, met zeven punten uit evenzoveel duels. Vorig seizoen scoorde Cassierra 4 keer in 29 optredens. Hij zegt dat hij zich vanaf het eerste moment thuisvoelde in Portugal. "Ik houd erg van het voetbal in Portugal. Ik kwam uit Argentinië, waar ik geen kansen kreeg. Ik ben de voorzitter van Belenenses erg dankbaar. Hier heb ik als voetballer de continuïteit waar ik naar op zoek was. Ik leer iedere dag."

"Vorig seizoen was het lastig en waren we dicht bij degradatie, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om op het hoogste niveau te blijven spelen. Dit seizoen gaat het heel goed. Er zijn wedstrijden geweest waarin we duidelijk de overhand hadden", vervolgt de 23-jarige aanvaller. "Vanaf het eerste moment vond ik het voetbal in Portugal fijn. Het is een heel andere competitie dan Nederland, Argentinië of Colombia. De intensiteit ligt heel hoog, het spel is heel fysiek en de ploegen ontlopen elkaar niet veel in onderlinge wedstrijden. Je leert hier iedere dag, omdat je het steeds opneemt tegen heel sterke ploegen."