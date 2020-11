‘Contractverlenging van Suárez liep nog vóór Koeman mis door exorbitante eis’

Luis Suárez liet Barcelona afgelopen zomer achter zich voor Atlético Madrid. De 33-jarige Uruguayaanse spits kreeg van de nieuwe trainer Ronald Koeman te horen dat hij niet in zijn plannen voorkwam. Suárez en Barcelona waren het hiervoor echter al niet eens geworden over het verlengen van zijn nog doorlopende contract, zo weet de Catalaanse televisiezender TV3 te melden.

Suárez en Barcelona onderhandelden nog voor de komst van Koeman over een nieuw contract, gezien zijn toenmalige verbintenis in 2021 afliep. De Catalanen wilden op dat moment wel met de spits door, alleen was men niet bereid om zijn contract met meer dan twee seizoenen te verlengen. Suárez wilde echter een nieuw, vierjarig contract, dat hem tot zijn 37e aan de Spaanse topclub zou binden. De boodschap van Koeman dat hij niet in de plannen voorkwam, leidde uiteindelijk zijn vertrek naar Atlético in.

Koeman vertelde in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij minder speeltijd voorzag voor Suárez door de ontwikkeling van Ansu Fati. “Hij was nog op vakantie, dat maakte het lastig. Daarom heb ik de telefoon gepakt, dat kon even niet anders. De boodschap zelf kun je maar het beste eerlijk en duidelijk brengen. Hij had nog een doorlopend contract, hij mocht zelf beslissen hoe hij zijn toekomst zag. Maar ik ben wel heel helder geweest. Dat is ook de enige optie in dit soort gevallen.”

“Ik heb zes jaar bij Barcelona gespeeld. Er zijn dan andere manieren om met me om te gaan en met me te praten. Andere manieren om me te vertellen dat de club het plan heeft om van koers te veranderen”, zo liet Suárez in oktober zelf tegenover ESPN weten over zijn vertrek bij Barcelona. Voorlopig was hij goed voor vijf doelpunten en een assist in negen officiële wedstrijden voor Atlético. Door een positieve coronatest dreigt hij het weerzien met Barcelona van komende zaterdag echter te moeten missen.