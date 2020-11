Eto’o (39) voert gesprekken over verrassende rentree als profvoetballer

Samuel Eto’o zette ruim een jaar geleden als speler van Qatar SC een punt achter zijn loopbaan, maar keert mogelijk op korte termijn terug in de voetballerij. Morris Pagniello, president van Racing Murcia, vertelt dat er momenteel gesprekken gaande zijn met de 39-jarige Kameroener. De club komt momenteel uit in de Tercera División (het vierde niveau van het Spaanse voetbal), maar denkt Eto’o dankzij rijke investeerders naar het zuidoosten van Spanje te kunnen lokken.

“Op dit moment schat ik onze kansen om Samuel Eto’o binnen te halen op fifty-fifty. We zullen volgende week weten of we hem kunnen binnenhalen. Als dat niet mogelijk is, zullen we een plan B moeten opstellen. We hebben verschillende investeerders in Mexico en de Verenigde Arabische Emiraten die een overeenkomst met Eto’o kunnen bekostigen. Als we hem daadwerkelijk kunnen binnenhalen, is het aan de trainer om hem op te stellen”, vertelt Pagniello in gesprek met Marca.

Racing Murcia hoopt de komst van Eto’o snel af te ronden, want men ambieert om al op 16 december over de 118-voudig international van Kameroen te beschikken. De Spaanse vierdedivionist treft over een maand Levante, de huidige nummer achttien van LaLiga, in de tweede ronde van de Copa del Rey. Pagniello maakt duidelijk dat Racing Murcia er alles aan wil doen om het treffen met Levante ‘historisch’ te maken. Overigens heeft de club ook tevergeefs voorgesteld om het bekerduel in de Verenigde Arabische Emiraten te laten spelen.

Afgelopen zomer versterkte Racing Murcia zich al met Mathias Pogba, de oudere broer van Paul Pogba die tussen 2016 en 2017 voor Sparta Rotterdam speelde. Mocht Eto’o hem volgen, betekent het dat hij na ruim een jaar uit zijn pensioen komt. In september 2019 zette hij een punt achter een imposante loopbaan die hem langs achtereenvolgens Real Madrid, Leganés, Espanyol, RCD Mallorca, Barcelona, Internazionale, Anzhi, Chelsea, Everton, Sampdoria, Antalyaspor, Konyaspor en Qatar SC leidde. Afgelopen week kwam Eto’o in het nieuws, doordat hij betrokken was bij een auto-ongeluk in Kameroen.