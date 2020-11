Driessen voorspelt mutatie bij Oranje: ‘Het is geen niveau-Lewandowski’

Luuk de Jong had in de vier voorgaande interlands van het Nederlands elftal een basisplaats. Daar gaat tegen Polen woensdagavond echter verandering in komen, zo voorspelt Valentijn Driessen. De Oranje-watcher denkt dat bondscoach Frank de Boer in het Nations League-duel op Poolse bodem de voorkeur geeft aan Memphis Depay in de spitspositie van Nederland.

"Luuk de Jong doet met de kop vaak goede dingen, maar tegen Bosnië en Herzegovina (afgelopen zondag in de Nations League, red.) kwamen er helemaal geen goede voorzetten", analyseert Driessen dinsdagmiddag na de persconferentie van Oranje in een video-item van De Telegraaf. "Memphis Depay was voornamelijk aan het zwerven en die drukte op zo'n manier zijn stempel op de wedstrijd. En Steven Berghuis, ja, die kwam ook heel vaak naar binnen. Dan komen er geen voorzetten en daar kan De Jong natuurlijk niets aan doen."

Een 4,5 en tweemaal een 8 voor fris Oranje in Amsterdam

De rapportcijfers van de Oranje-internationals voor de interland tegen Bosnië-Herzegovina. Lees artikel

"Je ziet wel in feite dat Luuk de Jong geen Robert Lewandowski is, die je bij Polen hebt", vervolgt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Dat niveau heeft hij gewoon niet. Hij is niet onomstreden als spits van Oranje. Als het dan wat minder loopt dan is De Jong de eerste die aan de beurt is om gewisseld te worden. Onder Ronald Koeman was hij eigenlijk altijd wissel en diende hij als breekijzer. De Jong heeft alleen een uitstekende fase gehad bij Sevilla, onder meer met die goals in de finale van de Europa League (2-3 zege op Internazionale, red.). Dan ga je misschien als bondscoach wel denken: Misschien is dat wel de heilige graal."

"Maar we hebben het nu twee wedstrijden gezien en dat is het eigenlijk niet met De Jong", aldus Driessen, die verwacht dat Depay met andere spelers te maken krijgt in de voorhoede van Oranje. "Ik denk dat Donyell Malen aan de linkerkant komt te spelen. Het zal van alles wat zijn en ik denk ook dat het verstandig is. Want zo houd je De Jong achter de hand als breekijzer, mocht het nodig zijn dat je een overwinning moet forceren in Gorzow."