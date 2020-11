Christian Obodo ontvoerd en beroofd vanwege mislukte weddenschap

Christian Obodo is afgelopen zondag voor de tweede keer in zijn leven ontvoerd. De 36-jarige oud-middenvelder, 21-voudig international van Nigeria, werd door gewapende mannen gedwongen om mee te gaan, in de kofferbak van zijn eigen auto gelegd en beroofd, maar wist uiteindelijk wel zonder verwondingen te ontkomen. Obodo vertelt dat de kidnappers geld hadden verloren met een weddenschap op de Afrika Cup-kwalificatiewedstrijd van Nigeria tegen Sierre Leone (4-4) en hem daarom te grazen namen, al speelde de sinds 2017 gestopte Nigeriaan helemaal niet mee in dat duel.

Obodo werd ontvoerd in de Zuid-Nigeriaanse stad Warri, nadat hij zijn auto had geparkeerd om fruit te kopen. “Ik werd niet ver van mijn huis onder schot gehouden, ze duwden mijn vriendin uit de auto en ik werd gedwongen om op de bijrijdersstoel te gaan zitten. Ze begonnen me te slaan en dreigden me in mijn hoofd te schieten als ik niet kalm en stil zou blijven. Een van de mannen herkende mijn naam als voetballer”, zegt Obodo tegenover de BBC. In gesprek met Brila FM zegt hij dat zijn kidnapping te maken had met een mislukte weddenschap op de nationale ploeg van Nigeria.

De Super Eagles gaven afgelopen vrijdag een 4-0 voorsprong uit handen tegen Sierra Leone en speelden uiteindelijk met 4-4 gelijk. De ontvoerders vertelden dat ze hadden ingezet op een Nigeriaans doelpunt in de tweede helft en dus behoorlijk wat geld verloren waren. Obodo speelde overigens helemaal niet mee in deze wedstrijd, want hij is al ruim drie jaar gestopt. Het is niet duidelijk of de ontvoerders dit wel dachten of hem puur en alleen meenamen om de door de weddenschap geleden schade goed te maken.“De ontvoerders vertelden me hoe ze geld hadden verloren door het resultaat van Nigeria tegen Sierra Leone. Ze hebben mijn oorbellen van diamant, horloge en ketting genomen en vroegen me om geld, maar ik had alleen maar bankpasjes bij me.”

Obodo in actie namens Lecce tegen Juventus in het seizoen 2011/12.

De ontvoerders gooiden Obodo vervolgens in de kofferbak, terwijl ze rond reden en zijn bankrekening plunderden met zijn pasjes. “Ik heb vier uur in de snikhete kofferbak gelegen. Ze reden naar verschillende plekken, ik had geen idee waar ik was. Ik kan wel zeggen dat ze redelijk ervaren waren met de diefstal vanaf mijn bankrekening. Ze bleven eindeloos cashgeld opnemen, ze namen daar alle tijd voor. Terwijl ik in de kofferbak lag. Op het moment dat ze realiseerden dat er niet meer geld te halen viel, reden ze me naar een donkere plek. Daar werd ik gedumpt en mocht ik vertrekken.”

Het is de tweede keer dat Obodo ontvoerd werd: in 2012 werd hij eerder door gewapende mannen meegenomen en na een dag bevrijd door de politie. “Het is triest dat ik moet zeggen dat ik me niet langer veilig voel. Ik kan niet meer langs de weg parkeren om appels en watermeloen voor mijn moeder te kopen, zonder dat er een pistool op mijn hoofd wordt gezet. Stel je voor dat je over wegen rijdt waar je alleen bent. Er moet nog veel gedaan worden in dit land voor mensen met een veilig gevoel kunnen reizen. Ik heb misschien geld verloren en daarmee kun je dingen kopen. Maar nu vrees ik eerder dat ik op een dag mijn leven verlies door dit soort mensen.”

Obodo zette in 2017 als speler van het Griekse Apollon Smyrnis een punt achter zijn loopbaan, die hem langs onder meer Perugia, Fiorentina, Udinese, Torino, Lecce (allen in Italië), het Wit-Russiche Dinamo Minsk, het Portugese Olhanense, het Griekse AO Xanthi, Concordia Chiajna en Pandurii Targu Jiu (allebei in Roemenië) leidde. De oud-middenvelder speelde bovendien 21 interlands voor de Nigeriaanse nationale ploeg, met wie hij in 2006 actief was op de Afrika Cup.