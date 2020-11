‘Man City sorteert met topkandidaten voor op mogelijk vertrek Guardiola’

Josep Guardiola beschikt over een aflopend contract bij Manchester City en het is volgens berichten in de Engelse media niet onmogelijk dat de Spaanse manager na dit seizoen vertrekt uit het Etihad Stadium. Volgens Goal zijn Julian Nagelsmann en Mauricio Pochettino in beeld bij het bestuur van the Citizens, mocht Guardiola daadwerkelijk zijn vertrek aankondigen.

Nagelsmann maakt al enige tijd veel indruk als trainer van RB Leipzig, dat afgelopen seizoen tot de halve finale in de Champions League reikte. De pas 33-jarige Duitser is in het verleden ook al in verband gebracht met onder meer Bayern München en Manchester United. Pochettino is net als Nagelsmann ook al eens gelinkt aan the Red Devils, waar er veel kritiek is op het functioneren van Ole Gunnar Solskjaer. De Argentijnse manager is clubloos na zijn ontslag bij Tottenham Hotspur in november vorig jaar. Het is overigens niet bekend of de twee coaches interesse hebben in het managerschap bij Manchester City.

Ondanks de geruchten omtrent Nagelsmann en Pochettino blijft de in 2016 aangestelde Guardiola kandidaat nummer één voor het bestuur van Manchester City. Vanwege het overvolle speelschema heeft de Spanjaard echter geen haast met de gesprekken over een nieuw contract. Guardiola wil volgens Goal daarnaast niet net als Arsène Wenger en Alex Ferguson bij respectievelijk Arsenal en Manchester United decennialang aan een club verbonden zijn. Mocht hij al kiezen voor een langer verblijf in Manchester, dan zal het een verbintenis voor slechts één seizoen betreffen, zo klinkt het. Voor Guardiola is het boven alles cruciaal dat de spelers van Manchester City nog steeds geloven in zijn voetbalfilosofie. Hierdoor kijkt de clubleiding rustig rond naar eventuele kandidaten om hem op te volgen.

Guardiola werd onlangs in verband gebracht met een terugkeer bij Barcelona, al werd dat al snel door de trainer zelf naar het rijk der fabelen verwezen. Contractverlenging bij Manchester City lijkt hem vooralsnog een beter idee. "Ik ben hier in Manchester ontzettend gelukkig en hopelijk zorgen de resultaten van dit seizoen ervoor dat ik hier nog wat langer kan blijven", zo klonk het in oktober in de Engelse media. Volgens voorzitter Khaldoon Al Mubarak is de band met Guardiola nog altijd zeer hecht. "We zitten op één lijn als het gaat om de dingen die goed en slecht zijn voor deze club", zo sprak de bestuurder in september op de website van Manchester City.

"Ook over de toekomst en het vergaren van succes hebben we dezelfde ideeën", aldus Al Mubarak, die de gesprekken met Guardiola met vertrouwen tegemoet ziet. "Ik ben ervan overtuigd dat het een prettig gesprek zal zijn en weet zeker dat de club, Pep en ik er alleen maar beter van zullen worden." Guardiola veroverde bij Manchester City tot dusver twee landstitels, één FA Cup en driemaal de EFL Cup.