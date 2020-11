Woede bij Oekraïne om uitspraak Zwitserse rechter op dag van wedstrijd

Het doorgaan van het Nations League-duel tussen Zwitserland en Oekraïne, dat voor dinsdagavond op de agenda staat, is onzeker geworden. Een Zwitserse kantonrechter in Luzern heeft dinsdag bepaald dat vanwege enkele positieve coronatesten de gehele selectie van Oekraïne in quarantaine moet. Hierdoor is het nog maar de vraag of er zal worden afgetrapt in Luzern.

De rechterlijke uitspraak zorgt voor verbazing en onbegrip in het kamp van Oekraïne. Men vindt dat er gewoon kan worden aangetreden tegen Zwitserland, aangezien bondscoach Andriy Shevchenko over het vereiste minimum van dertien spelers beschikt. De Zwitserse voetbalbond wacht nu op een definitief oordeel van de UEFA, zo weet onder meer Blick dinsdagmiddag te melden. Het is niet uitgesloten dat de ontmoeting in de groepsfase van de Nations League wordt verplaatst naar woensdag.

Volgens bovengenoemde krant wijst men bij Zwitserland met de beschuldigende vinger naar Oekraïne, dat dinsdagochtend nog eens met vier positieve coronagevallen werd geconfronteerd. Shevchenko en consorten vinden het op hun beurt onbegrijpelijk dat zij schuldig zouden zijn aan het eventueel schrappen van het Nations League-duel op Zwitserse bodem. Men loopt het risico dat de UEFA een reglementaire zege toewijst aan Zwitserland, dat met drie punten uit vijf duels onderaan staat in groep D. Oekraïne verzamelde zes punten uit hetzelfde aantal duels.

Over het recente Champions League-duel van Dynamo Kiev met Barcelona was ook al veel te doen vanwege de vele coronagevallen bij de bezoekers uit Oekraïne. Trainer Mircea Lucescu moest maar liefst tien spelers missen vanwege besmetting met het coronavirus. De laatste testronde zorgde echter niet voor het annuleren van de ontmoeting in het Camp Nou. Dynamo Kiev verloor uiteindelijk slechts met minimale cijfers van Barcelona: 2-1.