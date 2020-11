Transfervrije Mitchel Bergkamp ziet droomtransfer in het water vallen

Mitchel Bergkamp vervolgt zijn loopbaan niet bij Arsenal, zo weet Goal te melden. De 22-jarige aanvallende middenvelder liep in oktober ruim een week stage op trainingscomplex Colney bij the Gunners, waar vader Dennis uitgroeide tot clubicoon. Arsenal heeft na de stageperiode echter besloten om Bergkamp niet aan zich te binden.

Bergkamp zit zonder club, nadat hij Almere City afgelopen zomer achter zich liet. Hij bracht tot dusver zijn hele loopbaan door bij Almere City, dat hem in 2011 weghaalde bij de amateurs van Spakenburg. Bij de Keuken Kampioen Divisie-club uit Flevoland doorliep de aanvallende middenvelder de jeugdopleiding, maar kwam het nooit van een optreden of doorbraak in het eerste elftal. In de afgelopen jaren speelde Bergkamp wel 47 wedstrijden voor Jong Almere City in de Tweede en Derde Divisie.

Arsenal was nadrukkelijk op zoek naar ervaren spelers voor het Onder-23-team, dat ten opzichte van vorig jaar veel spelers op huurbasis zag vertrekken. Om die reden haalden the Gunners de nodige buitenlandse spelers binnen voor dat elftal, aangezien de Onder-23 slechts negen spelers bevatte die niet ook nog in de Onder-18 mochten spelen. Bergkamp had de nodige ervaring kunnen brengen in het in de Premier League 2 uitkomende team van manager Steve Bould, maar men heeft besloten om niet met hem in zee te gaan.