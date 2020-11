‘Het scheelde echt niets of Virgil van Dijk had in 2017 bij ons getekend’

Antonio Conte veroverde met Chelsea de Engelse landstitel in 2017 en de Italiaanse manager wilde met enkele topaankopen gaan domineren in de Premier League. Virgil van Dijk en Romelu Lukaku stonden bovenaan het lijstje van de huidige coach van Internazionale, maar helaas voor Conte kozen de verdediger en aanvaller destijds voor respectievelijk Liverpool en Manchester United.

"Ik vroeg het bestuur van Chelsea om twee spelers en we hadden ze ook bijna naar de club gehaald", blikt Conte terug in een uitgebreid interview met The Telegraph. "De ene speler was Romelu Lukaku en de andere speler was Virgil van Dijk. En het scheelde echt niets of ze hadden toen bij Chelsea getekend. Er was namelijk dagelijks contact met dit tweetal." Conte greep ondanks de torenhoge ambities mis op de transfermarkt. "Ik heb altijd gezegd dat we er bij Chelsea met die spelers dertig procent op waren vooruitgegaan."

"Het is goed mogelijk dat we daarom het momentum verloren bij Chelsea in onze ambitie om de club voor jaren terug te brengen aan de top in Engeland", zoekt Conte, die in 2018 vertrok uit Londen, naar oorzaken. "Het is echt jammer dat die transfers destijds niet doorgingen. Lukaku laat bij Inter zien dat we toen terecht interesse in hem hadden bij Chelsea en Van Dijk laat als speler van Liverpool zien dat ik het toentertijd niet slecht gezien heb."

Conte had bij Chelsea al graag met Lukaku gewerkt. "Dan was het zeker een ander verhaal geweest", verwijst de ervaren coach naar de wisselvallige periode van de Belgische spits bij Manchester United. "Romelu is een ongelooflijke speler die nog altijd beter wordt. In zijn eerste jaar bij Inter heeft hij al ontzettend veel bijgeleerd. Het is een leergierig iemand en ik ben een persoon die graag les geeft. Romelu heeft echt de potentie om één van de beste spitsen ter wereld te worden."