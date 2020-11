Barcelona krijgt financiële klap van bijna 300 miljoen euro te verwerken

De salarissen bij Barcelona zullen volgend jaar drastisch naar beneden worden gebracht, zo heeft LaLiga dinsdag bepaald. De Catalaanse grootmacht mag in het seizoen 2021/22 maximaal 382,7 miljoen euro uitgeven aan spelerssalarissen voor de A-selectie, een daling van maar liefst 288 miljoen euro (41 procent). In de huidige situatie werkt de leiding van Barcelona namelijk met een limiet van 671 miljoen euro.

De Spaanse voetbalbond heeft dinsdag de salarislimieten voor alle clubs in LaLiga openbaar gemaakt. Net als Barcelona moet ook titelconcurrent Real Madrid medio 2021 snijden in het salarishuis, al komt de regerend landskampioen van Spanje er minder slecht vanaf. Voor de Koninklijke is de limiet voor de komende voetbaljaargang bepaald op 468,5 miljoen euro, terwijl Real momenteel een maximaal bedrag van 641 miljoen euro.

Bij het vaststellen van de salarislimiet kijkt LaLiga onder meer naar de toekomstige inkomsten van clubs uit de televisierechten. Vanwege de aanhoudende coronacrisis leeft de vrees in Spanje dat de inkomsten flink zullen dalen, zeker omdat er ook in de komende tijd zonder publiek zal worden gespeeld in LaLiga. Het salarisbudget van alle clubs op het hoogste niveau wordt met 610 miljoen euro teruggebracht naar 2,33 miljard euro.

"Er wordt door de clubs nog altijd meer uitgegeven dan de bedoeling is", verzucht Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, in een reactie aan Marca. "Clubs kunnen ook niet af van de doorlopende contracten. De topclubs krijgen de zwaarste klappen te verwerken. Het zal dan ook lastig worden om in januari aankopen te doen." De huidige ontwikkelingen zijn slecht nieuws voor Barcelona, dat nog steeds in de markt is voor Memphis Depay. Vanwege de huidige situatie op financieel gebied lijkt het er echter niet op dat de aanvaller Olympique Lyon in de winterstop al inruilt voor de Catalaanse grootmacht.