Financiële zorgen dwingen Heerenveen op ‘pijnlijke’ dag tot ‘harde maatregelen’

SC Heerenveen moet tien functies binnen de club schrappen, zo maken de Friezen via de officiële kanalen bekend. Er wordt gecommuniceerd dat deze harde maatregelen het gevolg zijn van de financiële situatie, die ‘door de coronacrisis nog eens is verslechterd’. Algemeen directeur Cees Roozemond spreekt op de website van Heerenveen van een ‘pijnlijke en emotionele dag’ voor de club.

"Maar bovenal voor de medewerkers waarvan we noodgedwongen afscheid moeten nemen”, laat Roozemond weten. “De voorbije maanden hebben wij op constructieve wijze overleg met de ondernemingsraad gevoerd. Dit heeft onlangs tot een positief advies geleid, waarbij onder andere een sociaal plan is overeengekomen om de belangen van de betreffende werknemers zo goed mogelijk te waarborgen. Zij worden de komende tijd ondersteund en begeleid.”

“Je hebt te maken met mensen, hard werkende en toegewijde medewerkers die zich vaak al jaren keihard inzetten voor de club”, zo gaat de algemeen directeur van Heerenveen verder. “Het doet pijn te moeten melden dat er voor hen binnen de organisatie geen plaats meer is. Helaas is het de realiteit. sc Heerenveen ontkomt niet aan het doorvoeren van een reorganisatie waarbij banen verloren gaan. Het is in het belang van de continuïteit.” Heerenveen heeft het afgelopen jaar al de nodige bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd en daarin was personeelsreductie eerder al onvermijdelijk, ondanks dat directie, spelers en medewerkers een loonoffer deden.

“Meerdere keren hebben we intern kenbaar gemaakt dat de financiële situatie niet rooskleurig is en dat banenverlies niet is te voorkomen. De voetbalbranche is vervolgens hard getroffen door de aanhoudende coronacrisis, waardoor het nemen van deze harde maatregelen onontkoombaar was”, benadrukt Roozemond. Heerenveen ontving afgelopen zomer met de transfers van Chidera Ejuke (naar CSKA Moskou) en Hicham Faik (naar Al-Faisaly Harmah) nog wel ruim twaalf miljoen euro, al werd een klein deel hiervan ook gestoken in het aantrekken van onder meer Henk Veerman, Pawel Bochniewicz en Stanislav Shopov.