Wijnaldum begrijpt uitspraak Koeman: ‘Maar hopelijk komt het eerder’

Voormalig bondscoach Ronald Koeman sprak de verwachting uit dat het huidige Nederlands elftal waarschijnlijk op het WK van 2022 in Qatar pas gaat pieken, en niet op het door de coronacrisis naar 2021 verschoven EK. Georginio Wijnaldum snapt het standpunt van de Barcelona-coach, al hoopt de middenvelder vurig dat de eindronde van volgend jaar zomer ook een daverend succes wordt.

"Ik begrijp wel waarom Koeman dat gezegd heeft, maar ik hoop wel dat het piekmoment eerder is", vertelt Wijnaldum dinsdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Polen van woensdagavond. De eveneens aanwezige bondscoach Frank de Boer werd in dat kader ook naar zijn mening gevraagd. "Misschien is het WK inderdaad ons piekpunt, maar we willen ook op het EK goed aanwezig zijn, daar gaan we alles aan doen."

De Boer heeft een goed gevoel over de huidige lichting internationals van het Nederlands elftal. De opvolger van Koeman bespeurt echter ook een zwakke plek in zijn selectie "Het enige nadeel is dat het grootste gedeelte van de spelersgroep nog geen groot toernooi heeft gespeeld. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Op de eerste twee toernooien (in 1992 en 1994, red.) was ik 'daar', maar daar was ook alles mee gezegd. Het is altijd lekker als spelers weten wat dat inhoudt. Daar moet je aan wennen eigenlijk als speler. Dat is een nadeel, maar we hebben veel talenten. Een voordeel is wel dat het toernooi een jaar is opgeschoven, waardoor de spelers een jaar meer ervaring hebben."

In de optiek van De Boer kan dit Oranje zich meten met de toplanden op het Europese toneel. "We hebben laten zien dat we van iedereen kunnen winnen", vervolgt de keuzeheer van Oranje. Om gelijk enkele EK-favorieten te analyseren: "Spanje is een team waar je rekening mee moet houden. België heeft een fantastische wedstrijd gespeeld tegen Engeland. En Frankrijk heeft wel wat blessures, maar heeft nog zó veel kwaliteit in de ploeg. Er gaan veel landen meedoen om de EK-titel, daar moeten we rekening mee houden. Of wij zo ver zijn? Ik denk dat wij ons kunnen meten met die landen, maar dan moet wel alles kloppen", zo besluit De Boer.