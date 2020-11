Wijnaldum lacht om vraag: ‘Ik denk dat dat meer iets van de media is’

Georginio Wijnaldum was zondag in het Nations League-duel met Bosnië en Herzegovina (3-1) met twee doelpunten één van de uitblinkers aan de kant van het Nederlands elftal. Er werd vooraf en na afloop veel gesproken over de rol van nummer tien die de middenvelder van Liverpool bekleedde. Wijnaldum was zelf niet zo heel erg bezig met de nieuwe rol die bondscoach Frank de Boer voor hem in gedachten had.

"Ik denk dat dat meer iets van de media is", zegt Wijnaldum dinsdagmiddag met een glimlach op de persconferentie voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Polen van woensdagavond. "Natuurlijk heeft iedereen wel zijn favoriete positie. Maar ik was er niet zo mee bezig, moet ik eerlijk zeggen." De middenvelder erkent dat het rendement in de huidige rol een stuk hoger ligt. "Het is wat makkelijker, want je komt wat vaker in het strafschopgebied. Dus dan is het wat makkelijker om goals te maken."

? De afgemeten voorzet van Memphis Depay. ? Het overzicht van Steven Berghuis. ? Georginio Wijnaldum staat wéér op de juiste plaats. OnsOranje draait op volle toeren ? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 15 november 2020

"Op een positie daarachter ben je toch meer bezig met de controle", vervolgt Wijnaldum zijn analyse over diens inbreng op het middenveld van Oranje. "Dan kom je niet zovaak in het strafschopgebied. Nu kon ik wél in de 'zestien' komen. Als ik in een positie sta, waarin ik in de box kan komen, kan ik wel goals maken. Ik ben geen natuurlijke afmaker, maar wel een speler die kansen kan creëren. Dat wist ik altijd al van mezelf. Ik kan goals maken en hoop er nog meer te maken", aldus Wijnaldum, die na afgelopen zondag op 20 doelpunten staat in 62 interlands in het shirt van Oranje. "Meer dan ik", grapt De Boer, die zelf afsloot met dertien interlandtreffers.

De dertigjarige Oranje-international bracht na zijn treffers tegen Bosnië en Herzegovina met zijn manier van juichen een ode aan Virgil van Dijk, die wegens een zware knieblessure voorlopig niet inzetbaar is bij het Nederlands elftal. "Dat was zeker een eerbetoon", verwijst Wijnaldum naar het gebaar met de handen "Ik heb ook best veel contact nog met Virgil, al gaat het niet altijd over voetbal. Hij was wel blij met mijn gebaar en vond het ook leuk. En het gaat verder goed met hem", aldus Wijnaldum.