Dinsdag, 17 November 2020

Wijnaldum heeft nieuwe optie buiten Engeland

Kang-in Lee heeft een voorstel van Valencia om zijn tot 2022 lopende contract te verlengen afgewezen. De middenvelder heeft een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in zijn huidige verbintenis, maar de kans is groot dat hij de club voor een lager bedrag verlaat. (AS)

Emerson Palmieri overweegt om Chelsea in januari op huurbasis in te ruilen voor Napoli. De linksback wil met het oog op het EK van volgend jaar wekelijks spelen en in beeld blijven bij de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini. (La Repubblica)

Internazionale houdt rekening met een vertrek van Christian Eriksen en kijkt derhalve naar alternatieven. Georginio Wijnaldum, met een aflopend contract bij Liverpool, is één van de namen die opduikt in het Giuseppe Meazza. (Calciomercato) Georginio Wijnaldum, met een aflopend contract bij Liverpool, is één van de namen die opduikt in het Giuseppe Meazza.

Internazionale zoekt daarnaast naar een opvolger van Samir Handanovic en Alex Meret is een voorname kandidaat voor die positie. De doelman kan vanwege de concurrentiestrijd met David Ospina niet rekenen op een vaste plaats bij Napoli. (Diverse Italiaanse media)

Sergio Ramos is op de radar verschenen van Paris Saint-Germain. De Franse topclub vindt het langer vastleggen van Neymar en Kylian Mbappé echter belangrijker dan het aantrekken van de aanvoerder van Real Madrid. (Goal)