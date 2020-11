‘Mooi dat De Boer mij noemt, maar ik moet eerst goed presteren bij PSV’

Cody Gakpo werd onlangs door Frank de Boer omschreven als 'één van de grote talenten voor de toekomst van Oranje'. De pas 21-jarige vleugelaanvaller van PSV is blij met de lovende woorden van de bondscoach van Oranje, maar dat betekent niet dat hij gaat zweven. Volgens Gakpo is het nu vooral zaak om zichzelf te laten zien in de wedstrijden van Jong Oranje, zodat een uitnodiging voor het 'grote' Oranje vanzelf verschijnt.

"Het is natuurlijk mooi dat ik word genoemd, maar we zien wel hoe het gaat lopen", zegt de nuchtere Gakpo in gesprek met De Telegraaf. "Voor mij is het eerst weer zaak goed te presteren bij PSV als ik daar terugkom en momenteel hier bij Jong Oranje." De buitenspeler van PSV is momenteel met Jong Oranje in voorbereiding op het EK-kwalificatieduel met Jong Portugal. Beide landen ontmoeten elkaar woensdagavond in het Portugese Portimão.

Gakpo is inmiddels weer hersteld van het coronavirus, al duurt het even voordat hij weer op topniveau is. De aanvaller deed onlangs een uur mee in het thuisduel van PSV met Willem II (3-0). Afgelopen zondag tegen Jong Wit-Rusland (5-0) zat Gakpo negentig minuten op de bank. "Ik ben fit, maar heb de afgelopen week gebruikt om écht weer fit te worden", verduidelijkt de PSV'er. "Ik heb veel extra loopoefeningen gedaan na de training, dus dit was de meest verstandige keuze. Ik ben er toch wel lang uit geweest, heb vijf wedstrijden gemist en dat voelde ik wel. Bij Jong Oranje heb ik nu ook weer wat langer op niveau kunnen trainen met een complete groep. Ik hoop dat ik woensdag speel, maar dat is aan de trainer."

De PSV-aanvaller keek met veel bewondering naar Denzel Dumfries. De rechtsback kreeg onlangs ook te maken met het coronavirus, maar daar was tegen Spanje (1-1) en Bosnië en Herzegovina (3-1) niets van te merken. "We kennen hem allemaal: Denzel is een machine, die kon er wel tegen", aldus Gakpo, die hoopt dat PSV het ergste heeft gehad wat betreft coronabesmettingen. "Volgens mij heeft iedereen het zo’n beetje al gehad nu, dus ik hoop dat er niemand meer bij komt." Vertrouwen in de selectie van trainer Roger Schmidt is er sowieso. "Een brede selectie, vol met kwaliteit."