Hans Kraay jr.: ‘Ik denk dat hij de volgende trainer van PSV wordt’

Hans Kraay is dé kenner op het gebied van de Keuken Kampioen Divisie en verslaggever Mounir Boualin zocht hem voor Voetbalzone op om met hem te praten over de KKD. Hij vertelde onder meer over de grote talenten die niet worden opgepikt door de Eredivisie en welke talentvolle trainer hij de overstap naar PSV ziet maken.

