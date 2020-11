Wild gerucht over Argentijnse miljoenendeal Feyenoord al snel ontkracht

Feyenoord wordt in de Argentijnse media in verband gebracht met Norberto Briasco, een 24-jarige vleugelaanvaller van Club Atlético Huracán. Er zou zelfs al een akkoord zijn over een een transfersom van omgerekend circa zes miljoen euro. Het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt is er dinsdagochend echter snel bij om de geruchten te ontzenuwen. De buitenspeler is momenteel niet in beeld bij technisch directeur Frank Arnesen, zo klinkt het.

Volgens het Argentijnse dagblad Olé is er door Feyenoord ook geen officieel bod neergelegd voor Briasco bij Huracán, waardoor het niet aannemelijk lijkt dat de Argentijnse buitenspeler zich op korte termijn in De Kuip meldt. De Rotterdammers hebben weinig geld voor aankopen en Briasco is gezien zijn tot medio 2021 lopende contract ook niet tussendoor transfervrij over te nemen door Feyenoord. Er wordt intern rekening gehouden met het vertrek van Steven Berghuis, al betekent dat niet dat er overhaast een vervanger zal worden aangetrokken.

Leuk gerucht, maar niet aan de orde. https://t.co/mV5u3U3am5 — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) November 17, 2020

Briasco is geboren en getogen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, al is hij niet in beeld bij de nationale ploeg van Argentinië. De rechtsbenige vleugelaanvaller heeft Armeense ouders en inmiddels is hij al vijf keer voor dat land uitgekomen. Briasco kwam in 68 wedstrijden in het shirt van Huracán, waar hij tevens zijn opleiding genoot. tot 8 doelpunten en 4 assists.