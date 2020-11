‘Christian Eriksen krijgt via mogelijke ruildeal extra sensationele optie’

Christian Eriksen keert mogelijk in januari terug naar de Premier League. De Deense middenvelder heeft slechts een bijrol bij Internazionale onder trainer Antonio Conte, waardoor hij de afgelopen weken steeds vaker gelinkt is aan een vertrek uit Milaan. Volgens Corriere dello Sport heeft Arsenal serieuze interesse in de ex-Ajacied. The Gunners denken naar verluidt aan een ruildeal, waarbij Granit Xhaka de omgekeerde weg zou moeten bewandelen

Eriksen maakte in januari van dit jaar voor circa 27 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Internazionale. De 28-jarige middenvelder is er onder Conte niet in geslaagd om een vaste basisplaats te veroveren. Vorig seizoen kwam hij zeventien keer in actie in de Serie A, al startte hij slechts acht keer vanuit de basis. Dit seizoen kwam hij in vijf competitiewedstrijden niet verder dan 212 speelminuten. Eriksen is volgens de Italiaanse sportkrant niet tevreden met zijn huidige situatie en dus is een vertrek in januari een reële optie.

Arsenal zou hem in januari de kans willen bieden om terug te keren naar Londen, de stad waar hij in 2013 terechtkwam nadat hij de overstap maakte van Ajax naar Tottenham. De huidige nummer elf van de Premier League, tevens aartsrivaal van the Spurs, stelt Inter nu een ruildeal voor. Xhaka mag namelijk vertrekken uit het Emirates Stadium en wordt aangeboden bij de Italiaanse topclub, zo klinkt het. Conte is op zoek naar een controleur vlak voor de verdediging en N’Golo Kanté zou nog altijd bovenaan zijn lijstje staan. Het is volgens de Italiaanse krant daarom vraag of de trainer akkoord gaat met het aantrekken van Xhaka, die er een andere speelstijl op nahoudt dan de Frans international.

Corriere dello Sport schrijft dat Conte daarentegen meer aan Xhaka zal hebben dan aan Eriksen. Met het binnenhalen van Xhaka zou Arturo Vidal wat meer naar voren kunnen spelen dan nu het geval is. Volgens geruchten in de Engelse media zou ook Manchester United interesse hebben in Eriksen, wiens contract in het Giuseppe Meazza doorloopt tot aan de zomer van 2024.