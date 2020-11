‘Ik zou diegene bij Real bedanken, bij Barcelona voel ik wél waardering’

Pedri mag zich sinds afgelopen zomer speler van Barcelona noemen. De aanvallende middenvelder had wellicht al eerder in zijn nog prille loopbaan voor een Spaanse topclub kunnen spelen. De pas zeventienjarige Pedri kreeg in februari 2018 na een stageperiode echter een duidelijk 'nee' te horen van de technische leiding van Real Madrid.

"Ik heb een week bij Real meegetraind", zo blikt Pedri terug met Cadena SER. "Ik kreeg toen op kantoor te horen dat ik niet goed genoeg was. Die afwijziging zorgde voor nóg meer motivatie bij mij." De belofte van Barcelona is ergens blij dat de Koninklijke hem destijds slecht nieuws bracht. "Wat ik zou zeggen tegen de persoon die mij afwees? Ik zou hem bedanken, want nu speel ik voor een club waar ik wél word gewaardeerd. Toen ik nog heel klein was vond ik Barcelona al een geweldige club. Ik zou ook nergens anders willen spelen."

Voor Pedri, die in het Champions League-duel met Ferencvaros (5-1) voor het eerst scoorde namens Barcelona, is een jongensdroom uitgekomen. Hij mag namelijk samenspelen met Lionel Messi. "Dat is toch voor elk kind een droom. Het is niet normaal dat ik met hem in één kleedkamer mag zitten. Voor geen enkele speler van Barcelona went dat trouwens. Het is echt een geweldige speler die doet wat hij wil. Ik kijk echt mijn ogen uit als hij twee of drie spelers passeert en vervolgens een doelpunt maakt."

Pedri stond eind oktober tegenover de club die hem afwees in 2018. Real won in het Camp Nou met 1-3 van Barcelona. Trainer Ronald Koeman had een basisplaats in petto voor de jonge Spanjaard. "Ik hoorde twee dagen voor de wedstrijd dat ik zou starten in El Clásico", vervolgt Pedri. "Ik slaap altijd wel goed voor een grote wedstrijd, maar toen was het toch anders. Ik kon het haast niet geloven", aldus de middenvelder, die al vaak wordt vergeleken met clubiconen Xavi en Andrés Iniesta. "Dat is geweldig, al moet ik wel gewoon mijzelf blijven. Maar als ik toch moet kiezen dan ga ik voor Iniesta, omdat ik qua spel wel een beetje op hem lijk."

Koeman noemde Pedri onlangs de speler die hem 'het meest had verrast'. "Vooral omdat ik hem niet goed kende, Pedri. Ik wist dat Barcelona hem van Las Palmas had overgenomen en ik had een paar beelden van hem gezien. Maar niemand zag zijn ontwikkeling aankomen of de manier waarop hij zich nu laat zien. Als je op zeventienjarige leeftijd speelt en traint met de beste spelers van Barcelona met het rendement dat hij tot dusver heeft laten zien, is dat iets om blij over te zijn", zo klonk het in een uitgebreid interview met Mundo Deportivo.