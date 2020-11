Lofzang op Philipp Max vindt niet overal gehoor: ‘Ik zou twijfels hebben’

De loopbaan van Philipp Max is bij PSV in een stroomversnelling geraakt. Enkele maanden na zijn entree in Eindhoven werd de linksback voor de eerste maal opgeroepen voor de nationale ploeg van Duitsland. Als het aan bondscoach Joachim Löw ligt gaat Max in de toekomst nog veel vaker spelen voor die Mannschaft.

"Philipp heeft ons overtuigd in deze twee wedstrijden (tegen Tsjechië en Oekraïne, red.). Hij dendert met grote snelheid langs de lijn naar voren en heeft tevens veel lef aan de bal. Die kwaliteiten bevallen ons in het bijzonder. Hij heeft het goed gedaan, ik ben erg blij met Philipp", zo zei Löw maandag op de persbijeenkomst voorafgaand aan het Nations League-duel met Spanje van dinsdagavond. De kans is groot dat de PSV'er ook in Sevilla aan de aftrap verschijnt. "We moeten wel even kijken of hij een hele wedstrijd kan spelen", benadrukte de Duitse keuzeheer.

Philipp Max na twaalf minuten (?) in zijn eerste interland voor DFB-Team (Die Mannschaft). ?? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 11 november 2020

Volgens Löw is de kans groot dat Max ook bij de volgende interlandperiode in 2021 een uitnodiging ontvangt voor het nationale elftal. "Ga daar maar vanuit", was het veelzeggende antwoord. De linksback van PSV luisterde zijn debuut tegen Tsjechië (1-0) op met een assist op het winnende doelpunt van Leon Goretzka. Onder meer door de blessures van concurrenten Robin Gosens en Marcel Halstenberg blijft hij de komende periode dus in beeld bij Löw, die Jonas Hector, die ook vaak als linksback fungeerde, zag afzwaaien bij Duitsland.

RB Leipzig-directeur Ralf Rangnick, die net als Max een verleden heeft bij Schalke 04, stipte na het duel met Oekraïne (3-1) echter wel een kritiekpunt aan. "Hij heeft in aanvallend opzicht zonder meer kwaliteiten", zo klonk het in een analyse bij Sport1. "Maar in een viermansverdediging tegen een sterke tegenstander ben ik nog niet zo zeker van Max als linksback. Ik zou als coach dan mijn twijfels hebben. Daarom wordt er uiteindelijk vaak gekozen voor een verdediging met in totaal drie verdedigers."