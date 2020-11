Ten Hag zorgde voor ommekeer: ‘Beste trainer onder wie ik heb gewerkt’

Nacer Barazite heeft in zijn actieve loopbaan verschillende clubs en trainers gehad. De dertigjarige aanvaller van het Thaise Buriram United zet Erik ten Hag bovenaan zijn lijstje met favoriete trainers. Barazite heeft zeer goede herinneringen aan de samenwerking met de huidige Ajax-trainer, die hij tussen 2015 en 2017 meemaakte bij FC Utrecht.

"Van iedere trainer leer je iets, maar ik kan zeggen dat ik me onder Ten Hag het beste heb ontwikkeld", concludeert Barazite in een uitgebreid interview met Voetbal International. De routinier werd altijd scherp gehouden door Ten Hag, al had dat ook zo zijn nadelen. "Soms sloeg hij daar ook in door. Het kan bijvoorbeeld best goed werken om me te wisselen of een keer op de bank te zetten. Maar als dat te vaak gebeurt, kan het bij mij ook averechts werken. Aan het einde bij FC Utrecht kwam ik bijvoorbeeld op de bank terecht."

"Op een gegeven moment tijdens een wandeling door het bos, gaf hij aan dat hij het wel lekker vond om zo'n wapen achter de hand te hebben. Maar ik wilde natuurlijk juist starten en vanaf het begin het verschil maken", zo brengt de voormalig aanvaller van onder meer Arsenal en AS Monaco in herinnering. Desondanks was Ten Hag vooral op tactisch gebied een openbaring voor Barazite. "Ik was voorheen nooit bezig met het tactische gedeelte. Ik was altijd heel slecht in tactische uitleg op zo'n bord. Ik wilde gewoon lekker voetballen. Onder Ten Hag ging ik op 'tien' spelen. Veel mensen dachten dat ik dat niet zou kunnen, omdat ik mijn verdedigende taken niet zou uitvoeren, maar hij was er echt van overtuigd dat ik het wel kon."

Het experiment van Ten Hag kende weliswaar een slecht begin. "De eerste wedstrijd op die positie tegen PEC Zwolle was een drama, omdat ik het verdedigende gedeelte nog niet onder de knie had. Ten Hag bleef wel vertrouwen houden en uiteindelijk werd ik ook beter in het verdedigende aspect." Al snel boekte Barazite progressie op zijn nieuwe positie."Ik ging onder hem serieus om met het tactische gedeelte, de manier van vrijlopen en diepgaan. Vroeger deed ik eigenlijk maar wat vanaf het eerste fluitsignaal. Onder Ten Hag ging ik bewuster om met mijn vak." Ten Hag staat derhalve boven coaches als Arsène Wenger en Claudio Ranieri, met wie hij ook samenwerkte. "Als ik één van mijn trainers moet kiezen, was Ten Hag de beste onder wie ik heb gewerkt."