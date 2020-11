‘De golfbreker noemen ze hem, maar Davy Klaassen is nog een stuk beter’

Frank de Boer omschreef Davy Klaassen na de 3-1 winst op Bosnië en Herzegovina als ‘een type speler die je in elk team nodig hebt’. De bondscoach van het Nederlands elftal noemde de middenvelder een ‘op-het-huis-passer’, een synoniem voor voetbaltermen als stofzuiger of grasmaaier. Willy van de Kerkhof was in de jaren zeventig en tachtig ook ‘een stofzuiger’ en vindt de aanwezigheid van Klaassen in Oranje niet meer dan logisch.

“Voor mij was al langer duidelijk dat Klaassen erin hoort”, vertelt Van de Kerkhof dinsdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Met Marten de Roon had ook Ronald Koeman nu zo'n type in Oranje gebracht. De golfbreker noemen ze hem in Italië. Maar Davy Klaassen is nog een stuk beter. Toen Ajax hem deze zomer terughaalde naar Nederland, zei ik al: let maar op, Klaassen staat binnen drie maanden weer in Oranje.”

Van de Kerkhof kwam in zijn actieve loopbaan tot 67 interlands en was ‘stofzuiger’ voor twee generaties topspelers. “Mijn spel paste precies in alle twee de generaties'', zegt de oud-PSV'er. “Ik vergelijk Klaassen met mezelf, ook dienend, maar gezegend met meer scorend vermogen dan ik. Ik heb het Koeman wel eens gevraagd toen ik 'm als bondscoach zag bij PSV: waarom speelt Klaassen niet bij jou? 'Niet in vorm', zei Ronald”, memoreert de voormalig Oranje-international in het dagblad.

“Maar voor mij is het simpel: een slechte Klaassen is nog altijd beter dan De Roon. Als ik bondscoach was, gaf ik hem een vast nummer, nummer 8. En speelde hij altijd.” Klaassen speelde vorige week woensdag tegen Spanje (1-1) zijn eerste interland in drie jaar tijd. Hij viel na rust in. In de ontmoeting met Bosnië verscheen hij aan het startsignaal en speelde hij zijn achttiende A-interland.