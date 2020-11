Gullit ergert zich aan boks bij Oranje: ‘Door jou zijn ze niet verder gegroeid’

Frank de Boer is juist op tijd wakker geschrokken, zo benadrukt Ruud Gullit dinsdag in zijn column in De Telegraaf. De voomalig Europees kampioen van 1988 vindt het ongelooflijk dat Dwight Lodeweges als interim-bondscoach van het Nederlands elftal de tandem Memphis Depay - Georginio Wijnaldum uit elkaar haalde en laatstgenoemde zelfs op een plaats liet spelen, als rechtsbuiten, die hij bij Feyenoord al verafschuwde.

Gullit vindt het niet vreemd dat Depay zondag opbloeide tegen Bosnië en Herzegovina (3-1) en dat Wijnaldum zoals altijd zijn goals maakte als aanvallende middenvelder. In de voorafgaande interlands kreeg Depay kritiek omdat hij met de bal liep en niet op zijn positie bleef. “Allemaal als gevolg van Lodeweges’ keuzes”, benadrukt Gullit in het dagblad. “Hoe kan iemand na al die doelpunten en assists twijfelen aan de winnaar van de Champions League en vaste waarde bij Liverpool? Het heeft me verwonderd, verbaasd, maar uiteindelijk bijzonder geërgerd.”

“Als ik Lodeweges bij de 2-0 van Wijnaldum op de bank een boks zie geven, dan denk ik: aan jou heeft het niet gelegen, door jou zijn ze niet verder gegroeid. Geef je een boks voor de 2-0 of omdat je blij bent dat Wijnaldum scoort?” Gullit is van mening dat De Boer als bondscoach zijn eigen karakter moet behouden, dat meenemen in z’n beslissingen en heus niet hetzelfde doen als Koeman. “Alleen moet hij zich niet laten leiden door het sentiment rond Depay, rond Wijnaldum, rond Denzel Dumfries, maar het sterkst bewezen elftal neerzetten”, stelt de oud-international van het Nederlands elftal.

“Dumfries voelde ook nattigheid, zowel Lodeweges als De Boer kwam uit het niets met Hans Hateboer, maar hij bewees tegen de Bosniërs de beste keus op rechtsachter te zijn.” Gullit weet dat De Boer nog veel werk zal moeten verzetten, ook als Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt weer inzetbaar zijn. “Dan zal De Boer een goed elftal met de juiste mensen op de juiste plaatsen moeten neerzetten. Dan zal de rust en het vertrouwen dat er onder Koeman was en werd weggevaagd door Lodeweges onder De Boer terug kunnen komen. Geen gemakkelijke opdracht voor de bondscoach."